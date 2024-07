Temptation Island 2024 chiude prima/ Annunciate le date delle due ultime puntate: sorpresa sul finale

Temptation Island 2024, quando finisce? La data dell’ultima puntata

Quando finisce Temptation Island 2024? La nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia è già arrivata alla terza puntata e, a quanto pare, non ci vorrà molto prima di giungere al gran finale. Giovedì 18 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata che, come annunciato dalle anticipazioni, sarà caratterizzata da un altro falò di confronto immediato. Dopo mancheranno solo due puntate alla fine di questa edizione, visto che, come preannunciato, saranno in totale sei. C’è però un cambio di programma nella loro programmazione.

Di fatto, la penultima puntata di Temptation Island 2024 sarebbe dovuta andare in onda il 25 luglio, mentre l’ultima il 1 agosto, chiudendo l’edizione in corso. A quanto pare però, non sarà così.

Temptation Island 2024 non arriva ad agosto: doppio appuntamento per le puntate finali

Stando a quanto fa sapere Novella 2000, Temptation Island 2024 non arriverà ad agosto, chiudendo anzi i battenti proprio il 25 luglio. E questo non perché una puntata sia stata eliminata, ma perché si è deciso che in quella settimana ci sarà un doppio appuntamento. Andranno dunque in onda due puntate, quelle finali, in un’unica settimana, per la precisione mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Questo significa che il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda solo per le prossime due settimana. Una decisione nella quale, probabilmente, ha peso anche il fatto che è in programma una seconda edizione di Temptation Island quest’anno. A settembre il reality delle coppie torna in onda, dunque la volontà è quella di dare almeno un mese di stop tra le due edizioni.

