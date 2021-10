Martina Fusco, ex Pupa e Secchione/ “Il mio fidanzato Nikita Contini è geloso, ma…”

Martina Fusco, ex volto televisivo de “La Pupa e il Secchione”, è intervenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La giovane classe 2000 ha raccontato innanzitutto di essere rimasta in contatto con il “suo” secchione, Giovanni Boni, che ha conosciuto durante la penultima edizione del programma, rivelando che grazie a lui ha maturato la decisione di iscriversi presso la facoltà di Economia Aziendale.

Martina ha anche trovato di recente l’amore, colui che lei definisce la sua anima gemella: trattasi, nello specifico, di Nikita Contini, calciatore che milita in Serie B tra le fila del Crotone e che in passato è stato terzo portiere del Napoli: “Stiamo insieme da poco tempo, adesso abitiamo insieme in Calabria. In realtà io non vivo qui, ma ogni tanto sto con lui quando non devo lavorare. Siamo gelosi entrambi l’uno dell’altra”.

MARTINA FUSCO: “MI AVEVANO CHIAMATO PER UN PROGRAMMA, MA AVREI DOVUTO ESSERE SINGLE PER POTERVI PARTECIPARE”

Nel prosieguo della sua intervista sulle frequenze di Rtl 102.5 News, Martina Fusco ha parlato anche dei suoi progetti televisivi, dopo l’exploit de “La Pupa e il Secchione”: “Mi avevano chiamato per prendere parte a un programma, ma non ho potuto farlo perché bisognava essere single per prendervi parte“. La giovane non ha rivelato il nome del format per il quale era stata contattata, ma è rimasta in silenzio quando i conduttori hanno menzionato “Uomini e Donne”, lasciando intendere che si trattava proprio della trasmissione di Maria De Filippi.

Ma con il suo Nikita prenderebbe mai parte a Temptation Island? “Non lo so, lui sembra più geloso, ma in realtà sono io quella più gelosa e potrei anche essere violenta con qualcuno (scherzo)!”. Infine, un aneddoto: “Sin dall’inizio lui era a conoscenza del mio lavoro da influencer su Instagram, anche se devo rivelare che io e lui non ci siamo conosciuti attraverso i social media”.



