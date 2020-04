Martina Fusco “Meglio basse col c..o alto”/ La frase a Ciao Darwin 8 che la portò a La Pupa e il Secchione

Pubblicità

Molti di voi ricorderanno Martina Fusco, ex volto tra le file di Ciao Darwin 8, più recentemente protagonista della prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, in coppia con lo studente diciottenne Giovanni Boni. Per la giovanissima aspirante pupa, l’esperienza nel programma condotto da Paolo Ruffini è stato piuttosto deludente, ma la stessa cosa non si può dire per lo show di Paolo Bonolis, dove la concorrente è rimasta negli annali per aver pronunciato la frase “Meglio essere basse col c..o alto che alte col c..o basso”. Nel corso della puntata, la bellissima Martina si è inoltre fatta notare nella immancabile sfilata in intimo, dove ha percorso la passerella sfoggiando un sexy bikini di colore azzurro. Per lei, nelle settimane successive, si sono spalancatele porte dei Darwin di Donatello, dove, grazie al suo background tra le file dei Davide, è riuscita a conquistare la coppa Onan.

“A Ciao Darwin ho detto la mia e subito mi sono fatta notare”

A poche settimane dalla sua eliminazione da La Pupa e il Secchione e viceversa, Martina Fusco ha svelato che l’unico rammarico è stato quello di non avere avuto il tempo di dimostrare il suo valore. Se potesse tornare indietro, infatti, adotterebbe un piano differente, rinunciando, in particolare, all’assenza di una strategia: “solo questo vorrei cambiare, perché sono una persona super vera e sono sempre stata me stessa”, ha detto l’aspirante pupa a Superguidatv. Nelle sue parole, anche un riferimento all’avventura di Ciao Darwin, programma che un anno fa le ha donato un’improvvisa popolarità: “è iniziato tutto per gioco – ha spiegato Martina Fusco – ma poi mi ci sono trovata dentro. Non ho peli sulla lingua – ha aggiunto l’ex concorrente dei Davide – e ho detto la mia e subito mi sono fatta notare. Mi distinguo molto, non solo per la bellezza, ma anche per una certa dignità”.

Martina Fusco: “Sto facendo quello che volevo fare”

Martina Fusco non ha nascosto di desiderare un futuro nel mondo della tv. Oggi sogna di partecipare al Grande Fratello, di naufragare sull’Isola dei Famosi, di lasciarsi tentare da Temptation Island e di posare per un calendario. Tutto, senza rinunciare a esperienze nel campo del cinema o del teatro. Oggi, però, i suoi interessi si concentrano soprattutto sullo studio, al quale Martina, nonostante il successo televisivo collezionato negli ultimi mesi, non ha mai rinunciato. Ecco i suoi propositi per il futuro, così come ha rivelato nel corso dell’intervista concessa a Vito Savino: “Innanzitutto – precisa l’ex concorrente di Ciao Darwin 8 – continuerò la scuola, poi continuerò a farmi notare e finora ci sto riuscendo perché ho 19 anni e ho già ottenuto tanti riconoscimenti, sto facendo quello che volevo fare”, conclude l’ex pupa.



