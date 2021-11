Martina Fusco: “Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe”/ L’ex Pupa: “Amo stare in tv”

Martina Fusco, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione”, trasmissione Mediaset alla quale prese parte insieme a Giovanni Boni, è intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5 News nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 novembre 2021, con particolare riferimento al contenitore “Trends&Celebrities” condotto dal collaudato tandem formato da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La giovane, in collegamento audiovisivo dalla sua abitazione situata a Napoli, ha parlato dei suoi sogni per il futuro, con particolare riferimento al mondo dello spettacolo e della televisione.

Avendo già avuto esperienza in prima serata ne “La Pupa e il Secchione”, il mondo dei reality non le risulta poi così ignoto e, proprio in virtù di ciò, ha commentato le indiscrezioni che la vedrebbero vicina a un ingresso nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. I suoi fan, tuttavia, resteranno delusi dalla risposta della ragazza, che ha categoricamente smentito queste voci: “Non sono mai stata chiamata, però mi farebbe piacere”. Insomma, gli autori del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non hanno preso contatti con la Fusco, che però si è candidata per una sua partecipazione futura.

MARTINA FUSCO: “SE ENTRASSI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP, IL MIO FIDANZATO NIKITA CONTINI…”

Nel prosieguo del collegamento con gli studi di Rtl 102.5 News, Martina Fusco ha parlato anche dell’eventuale reazione del suo fidanzato, il calciatore Nikita Contini, portiere in forza al Crotone, di fronte a una sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Lui sa che mi piacerebbe partecipare, nel senso che sa che mi piace stare in tv, quindi sì, lui sarebbe d’accordo se io accettassi di vivere un’esperienza nella Casa. Lui mi potrebbe controllare 24 ore su 24 e io non potrei vedere come si comporta lui? Ma io di lui mi fido ciecamente, al cento per cento”.

Infine, prima di congedarsi dalla diretta e dagli spettatori della radiovisione, Fusco ha sottolineato di essere rimasta in contatto ancora con alcune Pupe che avevano preso parte all’edizione de “La Pupa e il Secchione” che l’aveva vista tra le sue protagoniste.



