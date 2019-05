MARTINA FUSCO/ Nuovo défilé bollente per la concorrente? (Darwin di Donatello)

Martina Fusco, ex concorrente della puntata “Davide contro Golia”, sarà una delle protagoniste dei Darwin di Donatello, la puntata speciale dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Durante la puntata finale di venerdì 31 maggio, infatti, torneranno in studio alcuni concorrenti che più di altri si sono contraddistinti durante le dieci puntate di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate”. Tra questi concorrenti c’è anche la bellissima Martina Fusco, la cui bellezza tipicamente partenopea ha conquistato davvero tutti. La modella, infatti, ha infiammato la puntata di “alti contro bassi” rappresentando la categoria dei bassi.

Martina Fusco a Ciao Darwin

Oltre a colpire per la sua fisicità e indubbia bellezza, Martina Fusco è stata molto apprezzata per un pensiero pronunciato durante la puntata di Ciao Darwin 8. Chiamata a difendere la sua categoria, la modella ha detto: “Meglio essere bassa col cu.. alto che alta col cu.. basso”. Parole che hanno generato una vera e propria ovazione da parte del pubblico maschile e confermate dal lato b della modella che successivamente ha sfilato nel défilé in intimo. Una sfilata che ha catalizzato l’attenzione (e gli occhi) dei maschi in studio e da casa: Martina, nonostante sia alta solo 1,58, si è presentata con un perizoma che lasciava poco spazio all’immaginazione. Su Instagram, la modella ha postato la foto del suo défilé scrivendo: “L’eleganza non è solo definita da ciò che indossi. È come ti comporti, come parli, cosa leggi”.

Instagram: boom di contatti

La partecipazione di Martina Fusco a Ciao Darwin 8 ha fatto registrare un vero e proprio boom di contatti su Instagram. La bellezza della modella, infatti, ha attirato migliaia e migliaia di persone sul suo profilo che ad oggi conta 166mila follower. Un numero destinato a salire visto che la modella napoletana sarà nuovamente protagonista nello show antropologico di Paolo Bonolis in occasione dei Darwin di Donatello che premieranno una serie di concorrenti. Diversi i premi annunciati: da miglior Performance a personaggio dell’anno, da miglior look a premio faccia tosta. E ancora: Miss Darwin e Mister Darwin. Martina potrebbe tranquillamente vincere nella categoria “Miss Darwin”! Intanto la ragazza su Instagram ha risposto ai tantissimi fan: “ringrazio tutti per i magnifici messaggi, purtroppo non posso rispondere tutti …grazie anche alle critiche .. che quelle sono sempre costruttive.. ci rivedremo nelle prossime puntate di Ciao Darwin. ps: grazie anche a quelli che dicono che sono rifatta”.



