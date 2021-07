Martina Manoni e Davide Graceffa, Matrimonio a prima vista/ Lui “è già parte di me…”

Martina Manoni e Davide Graceffa è una delle coppie “formate dalla scienza”, protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a prima vista e che hanno deciso di compiere il grande passo senza essersi mai visti. Con una compatibilità del 78%, Martina e Davide hanno deciso di mettersi alla prova e lasciarsi andare in questo vero e proprio esperimento sociale. Lei, assistente di volo trentenne di Gallarate, a causa della pandemia ha perso il lavoro. Lui, un anno più grande, arriva da Lugo di Ravenna ed è responsabile finanziario e PR.

Nella precedente puntata abbiamo assistito al matrimonio di Martina e Davide, i quali si sono visti per la prima volta proprio al momento di pronunciare il “sì”. Un’emozione fortissima resa ancora più speciale dal momento dedicato alle promesse reciproche, che solitamente è quello che tocca maggiormente le coppie appena conosciute in quanto racchiude i desideri più profondi e spesso celati di ciascun single che sta per unirsi in matrimonio con una persona mai vista prima.

MARTINA MANONI E DAVIDE GRACEFFA: LE PROMESSE DI MATRIMONIO

Toccanti le parole usate dal neo sposo 31enne Davide Graceffa, durante le promesse rivolte a Martina Manoni. Bellissimi e molto emozionati, i due si sono guardati negli occhi mentre pronunciavano le loro dichiarazioni. “Io ti prometto che non mi fermerò alla prima difficoltà, cercherò di venirti sempre incontro, cercherò di rendere questa avventura indimenticabile per entrambi”, ha detto Davide guardando la neo moglie. “Già ti sento parte di me”, ha aggiunto timidamente lo sposo. Una solare Martina ha replicato alle promesse con altrettante parole ricche di gioia: “Ti prometto di essere sempre me stessa, di andare avanti, di superare gli ostacoli tenendoci sempre per mano”. E sul finale non poteva mancare la forte commozione della sposa.

Tra i commenti social alla neo coppia in tanti fanno il tifo per loro sottolineando soprattutto la dolcezza trapelata in queste prime battute dal 31enne: “Davide e Martina… lui è davvero top… dolce, solare simpatico… spero faccia vedere anche un lato più “profondo” perché secondo me ha tanto da dare. Incrocio le dita per loro”, scrive una fan di Matrimonio a prima vista.



