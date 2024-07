Max Pezzali, chi è: la moglie Debora Pelamatti e il figlio Hilo/ I grandi successi degli 883 per il tour 2024

Gli anni d’oro del grande Real… e poi ci sono quelli di Max Pezzali e degli 883: un’epopea intramontabile che segna il suo picco negli anni novanta e che ancora oggi suona e risuona tra radio e playlist personali. Il cantautore ha dato voce ai sogni di intere generazioni e in virtù del grande successo non sono sfuggite agli appassionati anche le curiosità che riguardano prettamente la sua vita privata. Dalla moglie Debora Pelamatti al figlio Hilo nato nel 2008 dal suo matrimonio precedente con Martina Marinucci.

Spulciando nella vita sentimentale di Max Pezzali, scopriamo che il suo cuore è da tempo tutto dedicato all’attuale moglie Debora Pelamatti; una liaison iniziata circa dieci anni fa e impreziosita dal matrimonio il 28 aprile 2019. Sono dunque 5 anni che il cantautore e la consorte si sono giurati amore eterno e chissà che non possa arrivare per Max Pezzali anche un secondo figlio; un fratellino o una sorellina per il primogenito Hilo. L’unico figlio del cantautore è nato dal rapporto con l’ex moglie Martina Marinucci, sposata nel 2005 ma le nozze non hanno avuto un esito felice.

Dopo un breve excursus sulla vita sentimentale di Max Pezzali, è tempo di dedicare spazio anche all’amore ‘alternativo’ del cantautore oltre a quello per sua moglie Debora Pelamatti e per il figlio Hilo: la musica. Saranno in pochi – se non nessuno – ad ignorare come la parabola più corposa della sua carriera sia ascrivibile al periodo con gli 883. Ovviamente, anche da solista è riuscito a sfornare hit ancora oggi intramontabili ma è indubbio che con la band sia riuscito a segnare una vera e propria ‘svolta’ generazionale.

Il successo di Max Pezzali con gli 883 non è però tramontato, anzi; lo dimostra l’ultimo tour del cantautore che proprio qualche giorno fa ha concluso il suo giro tra i principali stadi, palazzetti e località di tutto il Paese. “Max Forever – Hits Only”, questo il nome del tour 2024 che da Trieste, Torino e passando per Roma e Milano ha fatto ballare, piangere e sognare decine di migliaia di appassionati. L’ultimo appuntamento – duplice – è stato allo stadio San Siro (1 e 2 luglio 2024), e per chi ha avuto la fortuna di assistere pare sia stato uno spettacolo unico nel suo genere.











