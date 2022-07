Martina Miliddi “Amore con Raffaele Renda? Ecco com’è nato”/ “Amici mi ha insegnato…”

Martina Miliddi e l’amore con Raffaele Renda: tutta la verità

Martina Miliddi, ex allieva della scuola di Amici, è stata ospite del format “Dimmi di te” di Lorella Cuccarini e, ai microfoni della sua ex insegnante, ha aperto il proprio cuore parlando anche d’amore. Nessun riferimento ad Aka7even con cui, all’inizio della scuola, era nato un flirt, ma un racconto sincero su come è nato l’amore con Raffaele Renda, cantante della scorsa edizione con cui si è poi fidanzata. “E’ nata in modo naturale. Lui, a parte essere un artista, è una persona con un cuore enorme“, ha spiega la ballerina che oggi fa parte del corpo di ballo di Battiti Live 2022.

“Lui era talmente vicino a me e ad un pezzo del mio cuore che è nato tutto in modo naturale. Oggi viviamo una roba quotidiana. Ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati. E’ la parte calma che mi manca. Io sono istintiva, lui è quello che mi dice aspetta. Lui mi calma, io sono la parte euforica che manca a lui”, ha aggiunto.

Martina Miliddi e il ricordo di Amici

L’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha insegnato davvero tanto a Martina Miliddi che, non solo tra gli allievi ha trovato l’amore, ma è riuscita a realizzare il sogno di diventare una vera ballerina. Ricordando i lunghi mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia, Martina, a Lorella Cuccarini, ha dichiarato:

“Amici mi ha insegnato troppo dal punto di vista caratteriale. L’ho vissuta con tanta amarezza, oggi dico che dovevo andare a mille. Se vuoi fare questo nella vita, non puoi farti scoraggiare. Oggi sono riuscita a maturare e ad essere consapevole. Oggi non mi smuovi, anzi mi stai insegnando tanto”, ha concluso.

