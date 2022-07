Martina Miliddi e Aka7even ancora legati da “Mi manchi”/ Lui prova sul palco, lei…

Martina Miliddi spunta sul palco mentre Aka7even canta Mi manchi: il video

Sul palco di Battiti Live si sono ritrovati due ex allievi di Amici che, proprio all’interno della scuola, si sono conosciuti ed innamorati: si tratta di Martina Miliddi e Aka7even. Dopo la fragorosa rottura e la fine di una storia d’amore sbocciata fra i banchi della classe, il cantante campano e la giovane ballerina stanno condividendo in queste ore il medesimo palco. Lei fa parte del corpo di ballo dello show estivo di Italia1, assieme a numerosi altri ex ballerini di Amici, lui invece è uno degli ospiti musicali pronto ad esibirsi sul palco.

Nelle ultime ore, in particolare, sta circolando un video sul web che ha fatto decisamente felici i nostalgici sostenitori della coppia. Come riportato anche da Novella2000, infatti, nelle immagini si vede Martina avvicinarsi al palco mentre Aka7even sta facendo le prove pomeridiane in vista della serata. Un incursione sul palco avvenuta in un momento ben preciso, ovvero mentre il cantante stava provando la sua celebre Mi manchi, brano scritto e dedicato proprio a lei.

Martina Miliddi: dopo Aka7even l’avvicinamento a Raffaele Renda

Il video mostra Martina sul palco osservare da lontano Aka7even fare le prove, con uno sguardo tra l’orgoglioso e il felice. Sono tanti i fan che sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma, sebbene la loro storia d’amore sia naufragata ancora prima di essere vissuta fuori dalla scuola di Amici. Dopo l’esperienza nel talent, infatti, la giovane promessa della danza si è avvicinata ad un altro ex allievo della scorsa edizione: Raffaele Renda.

I due hanno condiviso insieme i mesi successivi alla conclusione del percorso nel talent di Maria De Filippi, e ancora oggi si frequentano e sembrano sempre più affiatati e innamorati. Tuttavia la ballerina è ancora inevitabilmente legata a quella canzone che tanto le ha fatto battere il cuore, una dedica in musica e parole che ha profondamente segnato il suo percorso ad Amici. Aka7even continuerà a cantare la sua Mi manchi nei palchi di tutta Italia durante i suoi show, compresa la sua partecipazione a Battiti Live quest’anno.

