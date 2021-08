Martina Nasoni delusa da Irama/ “Dopo il Grande Fratello è sparito, ora sogno Amici…”

Martina Nasoni ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e svelare ciò che sente nei confronti di Irama, il cantante che prendendo spunto dalla sua storia personale ha scritto la canzone “La ragazza con il cuore di latta” portata a Sanremo nel 2019. L’ex vincitrice del Grande Fratello 16 si è detta delusa dal comportamento del giovane artista venuto alla ribalta grazie ad Amici di Maria De Filippi e tra le pagine del settimanale DiPiù ha puntato il dito proprio contro il ragazzo, “reo” a suo dire di essere sparito nel nulla: “Sinceramente mi aspettavo un messaggio, una telefonata, qualcosa da Irama. Invece dopo che ho vinto il Grande Fratello e anche dopo, quando è scoppiata la pandemia, lui non si è fatto mai sentire”, ha spiegato.

L’ex gieffina fatica a comprendere il motivo del silenzio di Irama nei suoi confronti: “Non capisco perché non l’ha fatto”, continua a ripetersi. Con la sua canzone Irama ha raccontato della malattia al cuore della quale Martina soffre sin da piccola e che la costringe a portare un pacemaker: “per questo lo ringrazio, perché ha scoperchiato un mondo, quello della sofferenza che possono vivere anche giovani come me…”, dice, pur non riuscendo ad ignorare la grande delusione.

MARTINA NASONI, DALLA DELUSIONE PER IRAMA AL SOGNO DI AMICI

Nel corso dell’intervista Martina Nasoni ha avanzato delle ipotesi rispetto ai possibili motivi che avrebbero spinto Irama a comportarsi in questo modo, commentando: “Temeva forse che io volessi farmi pubblicità su di lui? Ma è lui che mi ha resa popolare, è lui che ha raccontato della mia malattia, dopo avermi incontrata durante una serata”. L’ex gieffina si è detta comunque felice di aver condiviso con lui i suoi dolori, ma al tempo stesso ha ribadito la sua grande delusione nei suoi confronti.

C’è qualcosa però che continua ancora a legare Martina a Irama, ovvero il talent Amici. A tal proposito la giovane ha svelato di aver tentato di entrare nella Scuola di Maria De Filippi ma qualcosa sarebbe poi andato storto: “Arrivata al provino mi sono bloccata, mi è venuto un attacco di panico e non ce l’ho fatta a proseguire”. Nonostante questo ha tutte le intenzione di riprovarci: “Lo so, dovrei lasciare spazio a chi non ha mai partecipato a nessuna trasmissione televisiva. Ma sono giovane e ammiro tantissimo Maria De Filippi, so che nella sua scuola potrei imparare tanto”, ha aggiunto.

