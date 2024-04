MARTINA O SOFIA, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Anche Holden a rischio, Zerbi scosso ma…

Inizia con un colpo di scena la sesta puntata del serale di Amici 2024. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini decidono di sfidare Zerbi e Celentano e si aggiudicano la vittoria. Ad essere chiamati al centro dello studio, a rischio eliminazione, sono Dustin, Holden e Marisol, ed è la bellissima esibizione della ballerina a fare più colpo sulla giuria, che la salva. Rimangono, dunque, Dustin e Holden e, con grande dispiacere del pubblico in studio, è proprio il cantante a finire al ballottaggio per l’eliminazione finale.

Si tratta della prima volta di Holden a rischio eliminazione, e infatti l’allievo appare subito scosso e un po’ in ansia per quanto lo attende. Dalle anticipazioni però sappiamo che Holden sarà poi il primo ad essere salvato dalla giuria composta da Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Brani. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi tra Sofia e Martina è l’eliminato del sesto serale di Amici 2024?

Chi è l’eliminato della sesta puntata del serale di Amici 2024? Il cerchio si stringe e, a poche puntate dalla fine di questa edizione, diventa sempre più complicato per la giuria decidere chi deve lasciare per sempre la gara e la corsa verso la finalissima. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, sono otto gli allievi rimasti in gara, ma questa sera uno di loro lascerà definitivamente il serale di Amici 23.

Tre manche alla fine delle quali tre allievi finiranno al ballottaggio per l’eliminazione, decisa dalle votazioni di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Ma chi saranno i protagonisti di questo ballottaggio e, dunque, i due candidati all’eliminazione del sesto serale di Amici 2024? Le anticipazioni ci svelano che a rischiare il posto sono Sofia e Martina.

Sofia e Martina al ballottaggio per l’eliminazione ad Amici 23: due diversi scenari

Sofia e Martina sono le allieve di Amici 23 che finiranno in eliminazione nel corso del sesto serale. La prima è una ballerina della squadra di Emanuel Lo, ultima rimasta a rappresentare la sua categoria per il team. Martina è invece della squadra di Anna Pettinelli, ed è l’unica allieva rimasta del team Todaro-Pettinelli, dopo l’eliminazione, nella scorsa settimana, di Lil Jolie e Gaia, entrambe della sua squadra.

Un ballottaggio che ha stupito i fan del programma, molti dei quali convinti che in questo sesto serale di Amici 2024 sarebbe toccato a Sarah, cantante di Lorella Cuccarini, abbandonare definitivamente la scuola dopo i due ballottaggi consecutivi della scorsa settimana. Le cose, invece, hanno preso una piega totalmente diversa. Chi rischia, dunque, di essere eliminato ad Amici 2024?

Sofia e Martina, chi sarà eliminato? I pronostici sul sesto serale di Amici 2024

Non mancano pronostici sull’eliminato di Amici 2024, e aprono scenari totalmente differenti. Al momento l’idea più diffusa sul web è che ad abbandonare il programma sarà Sofia. La ballerina lascerebbe comunque la sua squadra con ancora due elementi in gara, seppure entrambi cantanti (Mida e Sarah). Le sue performance potrebbero non bastare ad assicurale il proseguimento della corsa alla finale.

D’altronde l’altro aspetto è che, se invece fosse Martina ad essere eliminata, il resto del serale si giocherebbe tra sole due squadre (Zerbi-Celentano e Cuccarini-Lo), mettendo dunque definitivamente fine alla squadra di Anna Pettinelli ed Raimondo Todaro. Una possibilità che renderebbe la gara meno varia e molto più prevedibile. Nulla, tuttavia, è da escludere.

