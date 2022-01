Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo/ Perchè si sono lasciati? “Ho bisogno di tempo per me”

Manuel Bortuzzo ha deciso di partecipare al “Grande Fratello Vip” per dimostrare quanto questa esperienza fosse accessibile anche a chi come lui è disabile e dare quindi un segno di “normalità“. L’ex nuotatore, però, non solo ha raggiunto questo obiettivo, ma è riuscito anche a trovare l’amore nella compagna d’avventura Lulù Selassiè, che non l’ha mai abbandonato nemmeno quando lui sembrava poco convinto di quello che provasse per lei.

Manuel Bortuzzo "Indifferenza per chi ha sparato"/ "Aldo Montano? Senza lui è dura"

Durante la puntata del 4 ottobre i telespettatori hanno però avuto modo di conoscere anche la sua ex fidanzata, Martina Rossi, a cui lui è rimasto particolarmente legato nonostante si siano lasciati da tempo. Anzi, in tanti da casa hanno osservato incantati gli sguardi che i due si sono scambiati in quell’occasione. I due hanno condiviso il momento che ha cambiato per sempre la vita del ragazzo, quel terribile 2 febbraio 2019, giorno in cui è rimasto vittima di una sparatoria che lo ha portato a perdere l’uso delle gambe.

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano/ Chi sono aggressori Manuel Bortuzzo: processo bis

Martina Rossi e l’amore passato con Manuel Bortuzzo

Martina aveva solo 16 anni il giorno della sparatoria di cui è stato vittima Manuel (c’è stato uno scambio di persona), ma lei non lo ha mai abbandonato nella fase in cui lui ha scoperto come la sua quotidianità fosse cambiata per sempre. Solo successivamente i due hanno deciso di prendere strade diverse, pur mantenendo un affetto che evidentemente è reciproco.

La decisione di porre fine alla loro storia d’amore è stata però presa dal ragazzo, come ha raccontato ai suoi compagni di avventura nella Casa: “L’ho lasciata perché la conoscevo da poco – sono state le sue parole -. Da qualche giorno prima dell’incidente e dopo siamo durati otto mesi. Ma quattro mesi li ho passati in ospedale, nelle cliniche e lei che mi veniva a trovare in un letto d’ospedale. L’ho fatta venire a casa e le ho detto: ‘Credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e quello che vuoi. Ho bisogno di tempo per me”.

Franco Bortuzzo, papà Manuel/ Il matrimonio con Rossella e i quattro figli

Ora, però, nella vita di Manuel c’è Lulù, che si riunirà a lui non appena avrà concluso la sua esperienza nel reality.



© RIPRODUZIONE RISERVATA