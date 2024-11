Quarto Tapiro d’Oro per Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus ma anche di Milan e Cagliari, è stato raggiunto dal buon Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La Notizia, negli scorsi giorni, evento mandato in ondata durante la puntata di ieri, venerdì 15 novembre 2024, del noto Tg satirico di Canale 5. Staffelli ha pensato di consegnare il Tapiro al Conte Max in quanto lo stesso non è ancora stato scelto da nessuna squadra nonostante dal suo addio alla Juventus siano ormai passati più di cinque mesi.

A maggio di quest’anno si è infatti chiuso, in maniera un po’ turbolenta, l’avventura del tecnico livornese con la Vecchia Signora, e nonostante alcuni rumors circolanti in estate, alla fine Acciughina è ancora fermo ai box. Anche più di recente il suo nome era stato accostato alla Roma, dopo l’esonero di Juric, ma alla fine la Lupa di Friedkin ha preferito scegliere Claudio Ranieri e non appunto il tecnico toscano.

MASSIMILIANO ALLEGRI E IL TAPIRO CON IL CORTO MUSO

Che Allegri sia quindi attapirato? E’ andato a scoprirlo Staffelli che ha beccato l’allenatore in un bar torinese, consegnandogli un tapiro speciale, quello con il “corto muso”, la famosa frase proferita dal Conte Max ai tempi in cui allenava la Juventus, riferendosi alle vittorie di misura, che valgono comunque tre punti come una vittoria con un risultato tennistico. Grandi risate di Allegri nel vedere il Tapiro modificato, accolto decisamente con ironia dallo stesso tecnico.

Durante la consegna Staffelli ha quindi voluto un po’ “pungere” il tecnico, chiedendogli come mai questo esonero della Juventus e lo stesso Allegri ha messo le cose in chiaro: “Non sono stato esonerato per colpa di Giuntoli”, aggiungendo di essere molto legato alla Juventus dove c’è stato dieci anni, e augurando alla squadra bianconera e ai suoi giocatori il meglio.

MASSIMILIANO ALLEGRI E L’INCONTRO CON SINNER

Allegri ha poi risfoderato la sua grande tecnica che mostrava in campo ai tempi in cui era un buon centrocampista, dribblando abilmente la domanda su Thiago Motta e sul rendimento della nuova Juventus 2024-2025: “Ho visto il tennis e mi sono divertito un sacco”. Il riferimento è all’incontro con Jannik Sinner che è stato immortalato dalla telecamere, un abbraccio affettuoso fra i due dopo un match per le ATP Finals in cui il tennista numero uno al mondo è ovviamente l’assoluto protagonista.

A riguardo Staffalli l’ha incalzato sulle sue capacità con le racchette: “Qualcuno ha detto che ha un buon rovescio”, riferendosi proprio alle parole dell’atleta altoatesino quando ha appunto ha incontrato Allegri. “Un grande giocatore ma soprattutto un ottimo ragazzo” ha aggiunto l’allenatore che poi ha precisato di stare bene in vacanza, e in merito al suo mancato approdo in Premier League, dopo alcune indiscrezioni, ha chiosato in maniera ironica: “Mi mancavano i braccioli, non avrei potuto attraversare la Manica”. Qui il video del Tapiro ad Allegri.