Massimiliano e Valentina M./ Uomini e Donne, arriva la pesante segnalazione

Massimiliano e Valentina M. tornano ad essere protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La dama toscana, nelle precedenti puntate del dating show di canale 5, ha deciso di chiudere la frequentazione non ricevendo dal cavaliere quelle attenzioni che avrebbe voluto. Nonostante il forte interesse, non sentendosi desiderata, Valentina ha preferito chiudere. Oggi, però, il loro rapporto tornerà al centro della discussione. Nei confronti di Massimiliano, infatti, arriverà una segnalazione che non piacerà affatto alla dama toscana che cercherà di andare a fondo alla questione per scoprire se, mentre usciva con lei, frequentava altre dame. Valentina parlerà così con una signora che le racconterà di essere stata contattata da Massimiliano. La dama non nasconderà la sua delusione, ma cercherà comunque di capire.

MASSIMILIANO E VALENTINA M, LA SEGNALAZIONE SUL CAVALIERE

Massimiliano e Valentina hanno chiuso e, a quanto pare, il cavaliere del trono over avrebbe già voltato pagina. Di fronte all’autrice della segnalazione, la dama farà una serie di domande per capire se il rapporto che ha avuto con il cavaliere sia stato sincero. “Il giorno dopo la messa in onda Massimiliano mi ha scritto su Instagram” – dirà la signora in questione. ”Voglio sapere il giorno in cui ti ha chiamata”, affermerà decisa Valentina. “Mi ha chiamata due o tre giorni fa”, aggiungerà la signora. Valentina si scaglierà così contro Massimiliano che si difenderà affermando: “dovresti prima sentire la mia risposta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA