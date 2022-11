Massimiliano Ferrigno ex fidanzato Nadia Toffa/ “Con lei andati via dieci anni di…”

MASSIMILIANO FERRIGNO, CHI E’ L’EX FIDANZATO DI NADIA TOFFA

Chi è Massimiliano Ferrigno, ex fidanzato di Nadia Toffa e apprezzato autore in Mediaset de “Le Iene”? Questo pomeriggio Margherita Rebuffoni, mamma della giornalista bresciana e conduttrice televisiva, tornerà negli studi di “Verissimo” per un commosso ricordo della figlia, scomparsa oramai tre anni fa ma sempre viva nel ricordo non solo delle persone che le volevano bene ma pure dei tanti fan. E indubbiamente, anche se si erano lasciati prima che la ‘Iena’ affrontasse gli ultimi, difficili mesi della sua vita, anche ‘Max’ aveva rappresentato una delle figure più importanti nella vita della Toffa.

Autore del programma in onda da tanti anni su Italia 1, Massimiliano Ferrigno è stato legato sentimentalmente per tanto tempo a Nadia Toffa: la loro relazione infatti è durata dieci anni ed era terminata nel 2017, proprio poco prima che la conduttrice rivelasse al pubblico -dopo una pausa dagli schermi a seguito di un malore a dicembre- di avere un tumore al cervello. Tuttavia molti dettagli sulla loro storia sono emersi solamente nell’ultimo periodo di vita di Nadia e poi a seguito della sua morte con Max che ha parlato di un legame fortissimo tra di loro. “Una delle persone più importanti della mia vita” l’aveva definito la Toffa in un post su Instagram, tanto che pure dopo la rottura rimasero amici e pare sia stato proprio Ferrigno ad accorrere per primo in quel di Trieste quando lei si era sentita male.

FERRIGNO, “DIECI ANNI CON NADIA: INSIEME TUTTI I GIORNI FINO A…”

“Io e Nadia Toffa ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se n’è andata” aveva raccontato Massimiliano Ferrigno un paio di anni fa a ‘Dipiù’, confessando di non averla mai lasciata sola e dando qualche dettaglio sulla loro relazione: pare che dopo dieci anni la coppia si fosse presa una pausa di riflessione, pur restando in ottimi rapporti, e intanto Nadia aveva trovato un altro uomo: “Per me Nadia era tutto, era la vita stessa e con lei se ne sono andati dieci anni” aveva continuato, svelando inoltre di aver assecondato uno dei suoi ultimi desideri, ovvero la presenza di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e con cui aveva raccontato il dramma della Terra dei Fuochi, al suo funerale.

A parlare di Max Ferrigno, pochi mesi prima di morire, era stata la stessa Toffa: un post su Instagram con tanto di selfie assieme e con la giornalista che spiegava come l’autore conosciuto in Mediaset fosse tutto per lei. “Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. “MAX È MAX” con tanto di maiuscolo, dichiarando orgogliosa di avere una persona sempre presente nella propria vita e augurando ai suoi follower di poter dire altrettanto per la loro. Non è quindi un caso che sia stato lui a raccogliere uno dei suoi ultimi desideri prima di morire ed è rimasto la vera figura di riferimento per Nadia: come ha raccontato Ferrigno, il nuovo compagno (lasciato dopo poco tempo da Nadia) l’aveva delusa molto, non solo per averla trascurata ma anche per non averla accompagnata a fare le terapie.











