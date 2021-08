Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati?/ Lui “Periodo non facile…”

Un dubbio da tempo attanaglia i fan di Uomini e Donne e soprattutto degli ex protagonisti, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. I due giovani da qualche tempo appaiono sempre più distanti non solo dai social ma anche tra loro e questo avrebbe portato alcuni follower a domandarsi se per caso la loro relazione nata a favor di telecamere non si sia già conclusa. Massimiliano e Vanessa si sono davvero lasciati? La loro relazione è destinata ad un triste epilogo o tra i due il sentimento è ancora più che mai solido?

Domande lecite, queste, alle quali però i due diretti interessati non hanno fornito una risposta univoca. Vanessa Spoto ha deciso di replicare attraverso le sue Instagram Stories ma anche Massimiliano Mollicone è intervenuto alimentando ulteriormente i sospetti di una crisi in atto. Se la giovane ha fatto intendere la decisione reciproca di prendersi una pausa, l’ex tronista ha sbottato contro i suoi fan. “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose”, ha commentato la Spoto facendo notare di passare molto tempo con sua sorella. “Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”, ha aggiunto.

MASSIMILIANO MOLLICONE E VANESSA SPOTO: CRISI DOPO UOMINI E DONNE?

Diversa la reazione di Massimiliano Mollicone che di fronte all’insistenza dei fan di Uomini e Donne e delle loro supposizioni sulla sua storia con Vanessa, in un lungo messaggio social ha fatto sapere: “L’ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto”. Il ragazzo ha quindi confermato di stare passando un periodo delicato, proseguendo: “Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa”.

Prima di congedarsi il giovane ex tronista romano si è poi rivolto ai suoi fan con un monito: “Ragazzi miei, credo che prima di aprire bocca e dargli fiato dobbiate prima comprendere delle dinamiche”. Ed ha spiegato anche il motivo per il quale Vanessa passerebbe molto tempo con sua sorella: “Siccome sto lavorando con mio cognato e sono sempre fuori casa con chi la lascio? Per strada? Allora non parlate se non sapete”.



