Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen non hanno particolarmente brillato durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia ha rotto il ghiaccio sulla pista da ballo di Ballando con un tango, ma la loro esibizione non ha entusiasmato né la giuria né tantomeno il pubblico da casa. La prima bocciatura è arrivata da Guillermo Mariotto che, senza girarci troppo intorno, ha stroncato la coppia: “il Tango faceva veramente schifo”.

Sonia Bruganelli: chi è?/ Tenero gesto del fidanzato Angelo Madonia a Ballando con le stelle

A difendere Massimiliano Ossini è arrivato Alberto Matano, ma la prova del tango non ha sortito un grande effetto visto il risultato della classifica finale. In giuria Selvaggia Lucarelli, riprendendo una intervista del conduttore, l’ha punzecchiato dicendogli: “a me ha incuriosito l’incipit della clip ‘Io sono un contadino’ in che senso? …Fai a fare la leva agricola vai anziché fare Ballando con le stelle 2024, altrimenti è facile dire sono un contadino. Ma chi sei Coldiretti?”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2024/ La figlia di Morgan sorpresa del programma?

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, il tango a Ballando con le Stelle 2024 bocciato anche sui social

Il tango di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024 è stato un flop. Non solo il voto contrario della giuria di esperti, ma anche del pubblico da casa. Sui social, infatti, in tantissimi hanno criticato l’esibizione della coppia con commenti al vetriolo verso il conduttore. “#MassimilianoOssini dichiara di essere un contadino. Gambe rubate all’agricoltura qui a #BallandoConLeStelle” – ha scritto un utente, mentre un altro ha precisato – “mi auguro non lo favoriscano in maniera VERGOGNOSA come hanno fatto in “Notti sul ghiaccio”, altro show della Carlucci. Lo hanno fatto vincere in modo del tutto immeritato, quando riusciva a malapena a reggersi sui pattini. Altri riuscivano a fare anche salti difficili”.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le stelle/ Delude tutti, oggi il riscatto?

Non sono mancate poi critiche sul personale: “è un supponente arrogante”, mentre diversi utenti hanno sottolineato come la prova di tango sulla pista da ballo sia stata priva di emozioni, pathos e sensualità. “Mai piaciuto. Balla il tango senza emozioni… sensualità zero. Continui a fare arrampicata. Mariotto ha ragione: hai fatto schifo” – ha concluso un utente.