Massimiliano Varrese abbandona il Grande Fratello 2023?/ “Non vedo nulla di normale qui dentro…”

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese medita sul suo futuro nel reality

L’11a puntata del Grande Fratello 2023 è destinata a far discutere per diverso tempo; la serata è stata dominata dal rapporto tra Massimiliano Varrese ed Heidi Baci, con risvolti realmente inattesi. Dopo alcune interlocuzioni con il conduttore, dove la donna sembrava comunque altalenante rispetto ai suoi sentimenti nei confronti dell’attore, tutto si è stravolto con l’ingresso del padre nella Casa per quella che si è rivelata essere tutt’altro che una placida sorpresa.

Genti, il padre di Heidi Baci, si è alterato non poco per la vicinanza della figlia a Massimiliano Varrese argomentato con accuse pesanti e considerazioni decisamente anacronistiche e fuori luogo. Più volte ha ribadito la volontà di portare via dal Grande Fratello la 26enne; nella notte, questo scenario si è appunto realizzato. L’andamento della serata, con apice la scelta di abbandonare il reality da parte di Heidi Baci, hanno fatto capitolare in maniera repentina l’umore di Massimiliano Varrese.

Grande Fratello 2023, “censurate” le parole di Massimiliano Varrese sul possibile abbandono

Questa mattina – come riporta Novella 2000 – Massimiliano Varrese ha confermato di sentirsi ancora provato da quanto accaduto nel corso dell’11a puntata del Grande Fratello 2023. Per di più, l’abbandono di Heidi Baci avrebbe alterato ulteriormente il suo umore in senso negativo portandola a riflettere sulla sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Anche l’attore sta dunque valutando se dare seguito alla sua esperienza nel reality oppure alzare bandiera bianca dopo gli ultimi avvenimenti e le pesanti accuse.

Alcune clip circolate sui social in queste ore hanno messo in evidenza proprio questa posizione di Massimiliano Varrese in merito al suo presunto ritiro dal Grande Fratello 2023. Un dettaglio però – come riporta Novella 2000 – ha indispettito i fan del programma. La regia avrebbe infatti “censurato” la conversazione in entrambe le circostanze; prima limitando l’audio e poi cambiando inquadratura. “Non vedo più niente di normale qui dentro”, avrebbe detto l’attore prima che venisse spostata l’inquadratura. Stesso discorso in una breve conversazione con Giampiero Mughini; il tempo di qualche battuta sull’argomento prima che la regia cambiasse nuovamente punto di vista sulla diretta.











