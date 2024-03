Massimiliano Varrese asfalta Alessio Falsone al Grande Fratello 2024/ “Sbruffone e arrogante, sii più umile!”

Grande Fratello 2024, furiosa lite tra Massimiliano Varrese e Alessio Falsone

Non è stata una nottata serena per Alessio Falsone, che ieri ha visto Anita Olivieri eliminata al televoto al Grande Fratello 2024. Il ragazzo ha perso la sua amata e ora si ritrova solo nella Casa, considerati i rapporti non proprio idilliaci con il resto del gruppo. Oltre ad un duro sfogo nella notte, in cui ha minacciato di abbandonare il reality, il ragazzo ha anche avuto un acceso litigio con Massimiliano Varrese a tavola, nel post-puntata, come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram del reality.

Grande fratello: Massimiliano Varrese é il terzo finalista ed é bufera nel web/ Elenoire Ferruzzi: "Pilotato?

Tutto è nato da un’osservazione di Alessio sul comportamento del coinquilino, considerato troppo attore: “Uno giudica quello che vede, siamo al Grande Fratello. Vedo Max che fa le scenette e poi dice: ‘Oddio mi hanno ripreso’, come se non sapesse che l’hanno ripreso“. L’attore, a quel punto, sbotta: “Ale posso dirti una cosa? Evitami, mi stai dando fastidio“. Federico Massaro corre in difesa dell’attore e attacca Alessio, dopo il duro litigio che hanno avuto in puntata: “Non riesci a parlare senza fare l’arrogante, non ce la fai proprio, forse sei proprio tu“.

Oriana Marzoli dimentica Daniele Dal Moro con Cristiano Iovino?/ La confessione dell'ex Grande fratello

Massimiliano Varrese contro Alessio Falsone: “Sei troppo sbruffone e arrogante“

Massimiliano Varrese è un fiume in piena contro Alessio Falsone, accusato di essere provocatore e poco umile: “Stai sbagliando persona, te lo dico col cuore in mano. Perché chi è insicuro qua dentro sei te. Io ho già dimostrato, non devo dimostrare nulla. Ma chi sei? Ma scendi dal piedistallo, basta con sto atteggiamento arrogante, vai a fare il guascone da un’altra parte, che sei entrato qua dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla. Adesso stai rompendo le scatole“.

Beatrice Luzzi futura opinionista al Grande Fratello?/ Sergio lancia l'idea, ma lei punta ad altro: "Vorrei…"

L’attore accusa Alessio di essere provocatore, e non solo: “Sei entrato qua dentro a fare lo spavaldo, sembra veramente che fai il pagliaccio dalla mattina alla sera“. Osservando la furia del coinquilino, Falsone lo punzecchia: “È una tua insicurezza Max“. L’attore però non ci sta e si sfoga nuovamente: “Sei troppo sbruffone e arrogante. Sbagli modo, sei sempre provocatore, sei sempre lì a pungolare, devi scendere dal piedistallo, sii più umile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA