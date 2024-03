Massimiliano Varrese torna sui social dopo lo scontro con Josh Rossetti/ Silenzio rotto: la sua verità

Grande Fratello 2024, Massimiliano Varrese e la lite con Josh Rossetti: “Grazie a chi sta iniziando a capire”

Dopo la finale del Grande Fratello 2024 il clima di gioia e festa è stato interrotto dal brutto gesto di Josh Rossetti contro Massimiliano Varrese. Nel corso della giornata di martedì e mercoledì tramite video sui social e le testimonianze dei presenti si è scoperto i motivi della lite tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Il fidanzato di Monia La Ferrera, ex compagna dell’attore, non ha gradito alcune battutine di quest’ultimo, i sorrisini e gli applausi e considerandoli come delle vere e proprio provocazioni si è scagliato come una furia contro la sua auto con calci, pugni ed urlando.

Dopo giorni di silenzio, Massimiliano Varrese sulla lite con Josh Rossetti ha detto la sua verità con delle Instagram stories. Rimanendo sul vago e senza scendere nel dettaglio ha ammesso: “Il silenzio dell’attesa, perché la verità ne vale.” Mentre in un’altra ha aggiunto: “Primo vero giorno di normalità oggi… Nel Silenzio di questi giorni osservo con discrezione e grande distacco. Grazie di cuore a chi ha saputo vedere, a chi sta iniziando a capire e alla marea di abbracci ricevuti oggi, per le vie di Roma, con forza e solidarietà. Confido e credo. La verità ne vale!”

Dopo giorni di silenzio Massimiliano Varrese è ritornato sui social per dire la sua verità su tutti gli avvenimenti accadutegli. Suo malgrado si è ritrovato aggredito violentemente da Josh Rossetti e la violenza non ha mai una giustificazione anche se provocata. La dinamica dei fatti ormai sembra nota. Uscito dal Grande Fratello 2024 Massimiliano Varrese ha scoperto della relazione tra le sua ex fidanzata Monia La Ferrera con il fratello di Greta Rossetti e si è avvicinato provocatorio per fargli un applauso.

Questo attaggiamente ha scatenato l’ira di Josh Rossetti che si è scagliato prima contro il muro e poi con il Van in cui si trovava Massimiliano Varrese. Josh raggiunto da Fanpage ha tenuto il punto: “Non mi scuso, se vuole la guerra legale l’avrà” Mentre l’attore ha scelto il silenzio prima di pubblicare nelle scorse una frase sibillina e ringraziare tutti coloro che l’hanno sempre sostenuto.

