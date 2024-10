Una nuova difficile imitazione attende Massimo Bagnato nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Il comico ed attore questa settimana è chiamato ad imitare Al Bano Carrisi, una delle voci più potente e conosciute della musica italiana. Non è ancora stato comunicato il brano con cui Massimo Bagnato dovrà confrontarsi, ma la scelta è vastissima se consideriamo “Nel sole”, “E’ la mia vita” e i duetti con la ex moglie Romina Power.

Roberto Ciufoli imita Dargen D’Amico a Tale e quale show 2024/ Bocciato da social e giuria: "stonatissimo!"

Sulla carta l’esibizione di Massimo Bagnato potrebbe risultare convincente, visto che durante le prime puntate del popolare varietà di Rai1 ha dimostrato un grandissimo talento nel calarsi nei panni di personaggi famosi del calibro di Franco Califano e Julio Iglesias. Chissà che con l’imitazione di Al Bano non possa sorprendere ancora di più la giuria conquistando così la vittoria di puntata.

Rocky Roberts, chi era?/ Dal successo con "Stasera mi butto" alla morte per un terribile tumore

Massimo Bagnato, l’imitazione di Julio Iglesias a Tale e Quale Show 2024

Durante la terza puntata di Tale e Quale Show 2024, Massimo Bagnato ha vestito i panni di Julio Iglesias. Una performance accolta da una standing ovation del pubblico che urlava “bravo, bravo!”. Poi si è passati alla votazione della giuria. A cominciare da Giorgio Panariello: “devo dire che l’hai fatto veramente molto bene”, mentre il giudice per una sera Enrico Brignano si è complimentato: “sentendoti dalla cuffia devo dire che hai colto come imitazione qualcosa di questo grande chansonnier spagnolo”.

Tale e Quale Show 2024, 4a puntata/ Diretta, classifica e vincitore: Geppi Cucciari entra in giuria

Prova superata anche per Alessia Marcuzzi: “sei stato bravo” e pure per Pupo “è stato molto simpatico. Ho conosciuto bene Julio, era una persona molto molto simpatica, ma sei stato bravo”. Infine Cristiano Malgioglio che ha raccontato un aneddoto sul cantante latino: “Julio ha una voce morbida, calda, accarezzevole, quando canta è come se ti facesse la corte. Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, quando mi avevano chiamato per lavorare con Julio in quel periodo lavoravo con Roberto Carlos, uno dei più grandi in assoluto. Quando l’ho ascoltato ho detto che voce orrenda, non posso. Dopo sono rimasto contento, mi sono pentito di avergli detto no. Non lo so”. Che dire: una buona imitazione per Massimo Bagnato che ha incontrato anche il favore del popolo social. “E’ una sorpresa quest’anno: molto bravo!” – scrive un utente a cui fa eco – “è la rivelazione di #taleequaleshow” e ancora “Massimo Bagnato una bellissima sorpresa! Bravo”. Infine c’è chi senza alcun dubbio commenta: “dovevi vincere tu!”.

Ecco l’imitazione di Massimo Bagnato nei panni di Julio Iglesias a Tale e Quale Show 2024