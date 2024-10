Massimo Bagnato è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show 2024, programma che conduce Carlo Conti e che va in onda sulla Rai ogni venerdì sera. Nella prossima puntata di Tale e Quale Show l’uomo – nato a Roma l’11 Giugno 1972 – interpreterà in una prova che desta grande curiosità il rapper Geolier. Ma andiamo a conoscere meglio e vedere chi è Massimo Bagnato.

Alan Sorrenti, chi è/ "Figli delle stelle è andata oltre la canzone, è un cult vicino alle nuove generazioni"

Massimo Bagnato è un attore e comico italiano diventato famoso all’interno di programmi come Zelig e Colorado e che lo hanno visto a fianco di Lillo e Greg anche in radio. Ha svolto il ruolo di imitatore al Talent Scout di Roma per sei anni e di lui ricordano imitazioni di personaggi vip come Gianni Morandi, Renato Zero e Al Bano. Per certi versi Tale e Quale Show rappresenta un ritorno al passato e nel 1998 lo abbiamo visto anche durante il programma musicale Sarabanda.

Giulia Penna: il passato difficile e psicoterapia "Non avevo fiducia in me"/ Oggi è Elisa a Tale e quale show

Passano gli anni e Massimo Bagnato ottiene sempre più successo, nel 2004 inizia a collaborare sempre di più con Lillo e Greg, con lui lavora sia alla radio che in tv ed insieme lavorano su Rai2. Per lui diverse partecipazioni in programmi come Quelli con il Calcio e poi Zelig Off, oltre a ruoli importanti anche nel mondo del teatro.

MASSIMO BAGNATO AL PROGRAMMA TALE E QUALE SHOW, UN SILENZIO SULLA VITA PRIVATA E CURIOSITÀ SUL SUO LAVORO

Massimo Bagnato ha una grandissima passione per il suo lavoro e in una recente intervista dichiarò: “io faccio le cose che mi fanno ridere, quindi sono il primo spettatore di me stesso. Sono coerente con quello che vorrei vedere; la mia è una comicità che talvolta può dividere ma io ho sempre cercato di unire”. Massimo ha un grande rapporto con il suo lavoro, è partito dal Fellini a Roma e pian piano ha acquisito sempre più successo.

Thomas Bocchimpani, dal retroscena su Amici alla nuova sfida/ È Justin Timberlake a Tale e quale show 2024

Un attore e un comico poliedrico che sta riscontrando grande successo anche a Tale e Quale Show e ora c’è grande curiosità per vederlo all’opera nel ruolo del giovane rapper Geolier, un ruolo totalmente diverso da quelli precedenti dove ha interpretato ruoli come quelli di Albano o di Julio Iglesias. Anche Pupo e Malgioglio hanno esaltato ed apprezzato la sua prova al centro del palco.

Per quel che riguarda invece la vita privata Massimo Bagnato è stato sempre molto misterioso, nessuno sa se l’uomo sia sposato, se abbia una compagna o sia single. In parte questo suo silenzio genera ulteriore curiosità su un personaggio che fa del suo lavoro una sua priorità e tende da sempre a far sorridere il pubblico mediante le sue gesta. Una gran parte del pubblico è curioso riguardo la sua vita privata, ma l’uomo tende a non mostrare nulla ed anche sui social ha solo un paio di foto, legate al suo lavoro.