La vita di Eleonora Giorgi non è stata ricca solo dal punto di vista professionale; è una donna che oggi più che mai si spende per amore, un sentimento che ovviamente è sempre stato protagonista nella sua vita ma che oggi riceve in maniera poderosa per superare il terribile calvario della malattia. Diverse sono state le storie importanti dell’attrice, come dimostrato dalle due volte in cui ha compiuto il grande passo del matrimonio. Tra i suoi ex figurano Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, due storie lontane fra loro nel tempo ma che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione umana e anche professionale.

Il primo ex marito di Eleonora Giorgi, come anticipato, è Angelo Rizzoli; il matrimonio venne celebrato nel 1979 e da questa prima relazione è nato il primo figlio dell’attrice, Andre. A 5 anni dalle nozze arrivò però il divorzio, nel 1984, successivamente allo scandalo che costò al suo ex marito l’arresto a causa dello ‘scandalo P2’.

Eleonora Giorgi, le storie d’amore con gli ex mariti Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro

Diversi anni dopo la relazione con Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi ha ritrovato l’amore al fianco del suo secondo ex marito, Massimo Ciavarro. Le nozze celebrate nel 1993 mentre due anni prima hanno dato alla luce il secondo figlio dell’attrice, Paolo Ciavarro. “Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi” – ha raccontato l’attrice, come riporta Vanity Fair – “Angelo e Massimo mi hanno dato loro il vero senso di tutto”.

Eleonora Giorgi, parlando del calvario della malattia che vive da qualche mese, ha sottolineato in particolare la vicinanza sorprendente del suo ex marito Massimo Ciavarro. “…Adesso, con questa vicenda del tumore, è successo che il mio ex Massimo Ciavarro abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me, per dare il cambio ai ragazzi”.