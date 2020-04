Massimo Ciavarro, papà Paolo Ciavarro/ “Forza Capitano! Hai un’anima grande”

Massimo Ciavarro, a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2020, ha omaggiato suo figlio Paolo con una dolce dedica sui social. Nel breve messaggio che l’attore ha condiviso su Instagram, a didascalia di uno scatto che lo immortala accanto al suo amato ragazzo, Ciavarro senior punta i riflettori sulle qualità di suo figlio, che nei tre mesi di permanenza nel reality è riuscito a farsi apprezzare da tutti. “Forza capitano manca poco!”, si legge nel messaggio che papà Massimo ha voluto lasciare sul web a sostegno del giovane Paolo “P.s – ha aggiunto Massimo Ciavarro – l’anima non solo ce l’hai, ma ce l’hai grande!”. Paolo Ciavarro, lo ricordiamo, è stato premiato dai telespettatori, che negli scorsi giorni l’hanno selezionato tra i concorrenti che questa sera si giocheranno direttamente la finalissima. E, come sempre in questi casi, le parole dell’attore hanno trovato il sostegno della fan base del giovane gieffino, che è riuscito a farsi amare sia sui social, sia in tv.

MASSIMO CIAVARRO, LA DEDICA SOCIAL E LE REAZIONI DEI FOLLOWER

“Un complimento ad Eleonora e Massimo per aver cresciuto un ragazzo come Paolo”, “Complimenti a voi genitori, è una perla di uomo”, e ancora: “Lo faremo vincere perché lo merita lui e di riflesso voi genitori!”. Questi sono solo alcuni dei numerosi commenti che i fan di Paolo hanno lasciato poche ore fa in risposta a papà Massimo Ciavarro. Parole che continuano ad arrivare all’indirizzo dell’attore e che, di fatto, contribuiscono ad alimentare il suo orgoglio paterno. Tanto che, negli ultimi giorni, il padre di Paolo Ciavarro ha pensato bene di raccogliere tutti gli elogi ricevuti in un unico post, che è diventata una tenera dedica destinata a suo figlio. Il messaggio, in particolare, parla di “un uomo gentile, educato, umile”, a cui “non piace mettersi in mostra” o “esprimere giudizi non richiesti per mostrare quanto vale”. Papà Massimo Ciavarro mostra con orgoglio la raccolta di parole di affetto che il suo ragazzo ha raccolto all’unanimità, sottolineando soprattutto i “sani principi”, l’educazione, l’amore e “il suo modo di fare timido”. Tuttavia, i fan del giovane figlio di Eleonora Giorgi sono andati ben oltre e, nelle ultime ore, hanno continuato a elogiare quel “ragazzo d’oro” associandolo quasi a “un uomo d’altri tempi”.

