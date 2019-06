Massimo Colantoni e Ilaria Teolis/ La Playstation tra i due! (Temptation Island)

CI SONO MASSIMO COLANTONI E ILARIA TEOLIS COPPIA A TEMPTATION ISLAND 2019

Lei sembra essere un po’ pentita della convivenza, un po’ come lui, e questo regala al pubblico un’interessante coppia di Temptation Island 2019. Il debutto per Massimo Colantoni e Ilaria Teolis in tv è previsto per questa sera e dopo aver visto il loro video di presentazione, l’unica domanda che ci poniamo è: come farà il giovane senza la sua Playstation tanto adorata? Sicuramente chi ha già seguito le prime anticipazioni della nuova edizione del reality sui sentimenti sa bene di cosa stiamo parlando, per tutti gli altri c’è il video che potete vedere cliccando qui, in cui Ilaria parla di Massimo come di un bambino (“Dico di no alle mie amiche perché devo far mangiare Massimo”) e lui ricambia dicendosi molto nostalgico di quei momenti in cui stava in pace, da solo e poteva godersi una bella partita alla Play. Questi sono i presupposti che hanno portato i due a partecipare al programma e solo la fine di Temptation ci dirà se la loro storia/convivenza potrà continuare oppure no.

I DUBBI ATTANAGLIANO LA COPPIA MASSIMO COLANTONI E ILARIA TEOLIS

La più dubbiosa tra i due sembra essere Ilaria Teolis. Se Massimo Colantoni si lamenta solo per una questione di “privacy“, la fidanzata ammette di averlo portato a Temptation Island 2019 per capire se questa convivenza può andare avanti oppure no visto che lei si sacrifica in tutto per lui e non ottiene molto in cambio. Ma se il motivo fosse un altro? Quando si decide di partecipare ad un programma c’è sempre la voglia di farsi notare e Ilaria, in particolare, non è la prima volta che partecipa ad un programma o concorso in tv. La giovane romana classe 1995 ha già partecipato a ben due concorsi di Miss Italia senza mai arrivare alle fase finali e, inoltre, ha preso parte ad una puntata di Ciao Darwin La Resurrezione. Nella vita di “tutti i giorni”, Ilaria si occupa di ristorazione e insieme ai cugini ha già aperto un locale tutto suo. Le cose cambieranno con la partecipazione al programma estivo?

Dall’altra parte abbiamo il “povero” Massimo Colantoni, titolare di un negozio di abbigliamento a Roma, in cui anche Ilaria dice di lavorare spesso proprio per correre in soccorso del fidanzato. Sarà questo che ha rovinato il loro rapporto? Il fatto di stare insieme a casa e a lavoro, ha limitato la libertà di lui e fatto trascurare a lei la vita lontano dal fidanzato, a Temptation Island 2019 troveranno l’equilibrio di cui hanno bisogno? Sui loro profili social sono presenti tante foto di coppia: dal mare alla montagna, dal Kenya alla Thailandia, le foto dei loro viaggi e dei loro cani tappezzano Instagram. Questa è la prova di una vita di coppia perfetta o di tanto (forse troppo) tempo passato insieme? Nel video di presentazione, che potete vedere cliccando qui, lui stessa commenta: “Mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso”.



