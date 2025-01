Massimo Gentili è tra i concorrenti della nuova stagione di “Io Canto Senior 2025“, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti che celebra il grande talento over 45. In gara dodici nuovi aspiranti cantanti che si sfideranno, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i protagonisti della nuova edizione c’è anche Massimo Gentili, 60 anni, impiegato Enel, in passato anche consigliere comunale, che è stato tra i migliori della prima puntata. Sulle note de “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli, Massimo Gentili ha conquistato pubblico in studio e giuria. Complimenti da parte dei giurati, a cominciare da Fabio Rovazzi che ha sottolineato “una piacevole scoperta, uno splendido talento. Sono molto curioso di vedere cosa ci porterà più avanti”, mentre il padrone di casa Gerry Scotti non ha nascosto che desidererebbe avere la sua voce.

Anche Iva Zanicchi si è complimentata per la scelta del brano, una canzone molto popolare, ma anche difficile con cui l’aspirante cantante ha saputo confrontarsi alla grande anche nella parte degli acuti. Alla fine la sua performance gli è valsa 36 punti qualificandolo così alla prossima puntata di Io Canto Senior.

Chi è Massimo Gentili, concorrente di Io Canto Senior 2025

La musica è sempre stata una grande passione per Massimo Gentili, concorrente di Io Canto Senior 2025 che durante la prima puntata ha raccontato: “Ho iniziato a cantare a 15 anni”. Il 60enne originario di Cecina ha fatto breccia nel cuore della giuria composta da Orietta Berti, Iva Zanicchi, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, ma anche del pubblico. Va detto che Massimo non è nuovo al mondo della musica, visto che in passato ha cantato nel coro al teatro del Silenzio a Lajatico, ma può vantare anche collaborazioni con il Cantagiro fino al Festival della Canzone di Sanremo dove è stato per seguire degli eventi legati alla kermesse. Non solo, Massimo ha anche cantato come solista durante l’Expo.

Che dire il talento c’è, chissà che Massimo Gentili non possa essere il vincitore della seconda puntata di Io Canto Senior 2025!