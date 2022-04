Massimo Palma, chi è il fidanzato Cristina D’Avena/ Lei:”è un compagno meraviglioso”

Massimo Palma è il fidanzato di Cristina D’Avena: tra i due un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati ad innamorarsi perdutamente. Proprio così, la regina delle sigle dei cartoni animati è felicemente innamorata di Massimo, titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con la quale segue diversi artisti tra cui proprio la compagna. Dopo una laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università di Bologna, Massimo ha collaborato anche con la Warner Music Italy impegnandosi per la realizzazione del disco “Cristina D’Avena, Duets Forever – Tutti cantano Cristina”, un grandissimo successo di critica e pubblico uscito nel 2018.

Un progetto che ha visto la D’Avena tornare ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti grazie a duetti con artisti del calibro di Elisa, Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek. A parte il lavoro, i due sono molto complici ed uniti. La conferma è arrivata proprio da parte della bravissima cantante durante un’intervista.

Cristina D’Avena parlando proprio del compagno Massimo Palma dalle pagine del settimanale F ha confessato: “è un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. Non solo, la cantante ha parlato anche del sua vita privata soffermandosi sul desiderio di maternità: “è stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza”.

La voce di Lady Oscar e i Puffi ha aggiunto: “ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo…(Oppure) so che ci sono molte tecniche all’avanguardia, ora”. Infine sul compagno ha aggiunto: “mi ama e però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”.











