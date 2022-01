Leyla Martinucci, ex fidanzata di Massimo Ranieri/ Lui: “La donna della mia vita”

Leyla Martinucci è l’ex fidanzata di Massimo Ranieri, di cui è stata compagna per otto anni, sino alla rottura del loro legame, avvenuta nel 2010. Inizialmente, il loro amore, nato nel camerino dell’interprete di “Perdere l’amore” al termine di un suo spettacolo, creò scalpore, complice la differenza d’età fra di loro (la donna ha 36 anni in meno del cantante, concorrente del prossimo Festival di Sanremo), ma il loro rapporto nel tempo è stato impreziosito da momenti di intensa, sincera e reale passione. Poi arrivò la parola “fine” in calce al sentimento che li univa, ma, come confidò la stessa attrice teatrale e cantante lirica ai microfoni del settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini, il volersi bene non si è mai esaurito.

Queste le dichiarazioni rese da Martinucci: “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Affermazioni che testimoniano come la stima tra i due sia rimasta immutata nel tempo, a tal punto che lo stesso Ranieri ha sempre parlato di Leyla come “la donna della mia vita”.

MASSIMO RANIERI, DA LEYLA MARTINUCCI ALLE DONNE DELLA SUA VITA: “SONO SEMPRE STATO LASCIATO”

Recentemente, negli studi televisivi di “Verissimo”, Massimo Ranieri ha approfondito l’argomento inerente alle sue storie d’amore, sottolineando come questo sentimento abbia sempre rivestito un ruolo importante nella sua esistenza, ma non è mai stato duraturo. Per questo le sue relazioni, inclusa quella con Leyla Martinucci, sono puntualmente naufragate: “Le donne? Mi mollavano sempre loro, noi uomini forse siamo un po’ vigliacchi da questo punto di vista. Non abbiamo il coraggio di chiudere una storia”.

Nel prosieguo del dialogo con Silvia Toffanin, Ranieri non è entrato nel merito della relazione con Leyla, ma ha effettuato un discorso di carattere generale: “Non sono mai arrivato vicino al matrimonio, in me c’è un Giovanni che è rimasto bambino, che ha ancora bisogno di coccole, di amore. Io mi sono sposato con questo lavoro”.

LEYLA MARTINUCCI, EX FIDANZATA DI MASSIMO RANIERI: UNA CARRIERA DA OPERA

Ma chi è Leyla Martinucci, ex fidanzata di Massimo Ranieri? Si tratta, come accennato, di una cantante lirica, venuta al mondo in quel di Taranto il 23 luglio 1986. Quella per il bel canto e per la musica è una passione ereditata indubbiamente dalla figura paterna (Nicola Martinucci, artista di successo, ndr) che affonda le sue radici nell’infanzia della giovane, la quale, quando aveva appena dieci anni, cominciò a rappresentare la “Tosca” presso il teatro comunale di San Severo.

Poi, nel 2016, per lei si schiusero le porte degli Stati Uniti d’America, tanto che ancora oggi Leyla viaggia tra Italia e States. Nel suo curriculum vitae quasi non si contano gli incarichi di prestigio ricevuti, ma certamente non si possono non menzionare Rosina ne “Il barbiere di Siviglia” e “La Gloria” nella prima internazionale di Vivaldi “La Gloria e Imeneo”.



