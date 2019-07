Matias Zaracho al Milan?/ Chi è il trequartista del Racing sponsorizzato da Milito

C’è una nuova idea di calciomercato in casa Milan e si chiama Matias Zaracho. Si tratta di un centrocampista offensivo argentino che gioca in patria, fra le fila del Racing di Avellaneda. Classe 1998, la sua società lo valuta una ventina di milioni di euro e stando a quanto riferito stamane dai colleghi de La Gazzetta dello Sport pare che ci sia stato già un primo contatto fra l’entourage del calciatore e i vertici di via Aldo Rossi capitanati da Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Il Milan dovrà però fare in fretta se vorrà chiudere l’operazione visto che sulle tracce di Zaracho vi sono anche altri top club del Vecchio Continente, a cominciare da Atletico Madrid e Porto, entrambe in pressing. Il club rossonero ne ha parlato anche con il direttore sportivo del Racing, il Principe Milito, ex attaccante di Genoa e Inter, che avrebbe dato il suo consenso.

MATIAS ZARACHO AL MILAN?

Discreta la stagione disputata da Zaracho, con 24 partite disputate, di cui 23 di campionato e una di Copa Sudamericana, tre reti messe a segno e tre assist distribuiti. Zaracho è inoltre entrato a far parte del giro della nazionale argentina a partire dallo scorso marzo, quando ha esordito in maglia albiceleste, anche se per la recente Copa America non è stato convocato dal commissario tecnico Scaloni. Milan che guarda in Argentina ma che non perde di vista gli obiettivi in Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, si continua a seguire l’ottimo centrocampista offensivo Dennis Praet, che Giampaolo conosce molto bene vista la sua militanza presso la Sampdoria. Il ragazzo piace molto anche agli inglesi del Leicester e agli spagnoli del Valencia, ma il tecnico nato in Svizzera potrebbe convincere il belga al trasferimento a Milanello. Infine attenzione all’ultima idea per la difesa, Demiral, che la Juventus ha appena acquistato dal Sassuolo, e che potrebbe essere ceduto in prestito al Milan.

