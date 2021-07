Matilda De Angelis: “Presuntuosa? Critica che mi ha ferito”/ “Reality, in futuro…”

Matilda De Angelis, nota attrice e recente protagonista al Festival di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus e Fiorello, ha rilasciato in queste ore una serie di interviste legate al ruolo interpretato nel film “Atlas”, nelle quali però sono emersi anche spunti interessanti circa la sua vita e i suoi piani futuri. Sulle colonne de “La Stampa”, ad esempio, De Angelis ha sottolineato di avere un legame atavico con la musica, che però, in questo momento, occupa ancora una posizione marginale all’interno della sua carriera, anche se a Sanremo “un po’ di voglia mi è tornata e ho delle vocine nella testa che mi dicono ‘ci sei quasi'”.

Matilda De Angelis/ “Musica il primo amore, Mara Venier? Non le ho detto 'stupida'”

D’altra parte, come ha ampiamente dimostrato sul palco dell’Ariston, le qualità canore non le difettano di certo, così come la presenza scenica, forte, d’impatto. Matilda è una giovane donna molto forte, che non teme i pregiudizi, tanto che in un post sui social si era mostrata senza trucco, parlando della sua personale battaglia contro l’acne e dando l’esempio in termini di body positivity. “Trovo che Instagram sia prezioso, perché è un social che vive di immagini e quindi fornirne una diversa e lontana dai canoni può avere un valore. Per il resto, tutto ciò che è politica e società andrebbe secondo me discusso in altri contesti”.

Matilda De Angelis/ "Ogni giorno arrivo sul set pensando di fare schifo. Sanremo..."

MATILDA DE ANGELIS: “UN REALITY? CHISSÀ…”

L’attrice Matilda De Angelis ha poi parlato anche con i colleghi de “Il Fatto Quotidiano”, asserendo che servirebbe un corso a tutte le star per accettare la propria fama, in quanto bisogna essere seguiti, ricordarsi cosa è cosa, “pure nei momenti non semplici. Quando sono al centro dell’attenzione divento molto riservata: per una persona come me, accettare di essere guardata spesso, fermata, osservata, fotografata, può risultare difficile”.

C’è anche chi l’ha definita “presuntuosa” e chi le ha detto che “se la tira troppo”: affermazioni che non sono andate giù alla ragazza bolognese. “Sono molto diretta, sono come sono. Posso apparire presuntuosa, invece mi metto sempre in discussione, come poche altre al mondo”. Oggi, Matilda ha acquisito maggior consapevolezza di sé, delle proprie capacità, e si dice più tranquilla sui set e anche in occasione dei provini. Nel suo futuro ci potrebbe essere spazio per un reality show? “Al momento no, però non si sa mai…”.

Matilda de Angelis/ Miglior attrice protagonista David di Donatello: "è un riscatto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA