Matilde Brandi, chi è il nuovo fidanzato? “Francesco mi ha stregata…”/ “Due anni fa…”

Matilde Brandi e Francesco: il racconto della nuova storia d’amore dell’attrice con il nuovo fidanzato

Matilde Brandi, concorrente di spicco della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto il settimanale Nuovo per annunciare la sua nuova sfavillante storia d’amore. L’attrice era single da circa due anni e racconta come, per puro caso, sia stata rapita da un manager originario di Foggia, di nome Francesco. “Il 10 novembre ero a Bari come madrina di un evento per spose e lui lavora proprio in questo settore. Dopo due settimane siamo andati a pranzo e mi ha stregata: da allora non ci siamo più lasciati“. Matilde Brandi ha poi aggiunto un ulteriore aneddoto sul fatidico pranzo: “Grazie a quel pranzo ho scoperto che Francesco mi aveva scritto sui social due anni prima, ma non avevo letto i messaggi”.

Il cuore di Matilde Brandi è stato dunque letteralmente rapito da Francesco, almeno stando al calore delle sue dichiarazioni colme felicità. “Ci accomuna tutto, il modo di pensare, di vivere e di relazionarci con i nostri figli. Insomma, siamo l’una la copia dell’altro“. Nel raccontare come sia scoccata la scintilla, l’attrice aggiunge: “Il primo bacio? E’ stato molto romantico: eravamo andati a cena in un locale di Roma e poi l’ho portato sul Lungotevere. Saranno state le due di notte, ricordo che c’era un cantastorie: lui si è avvicinato e ci siamo baciati”.

Matilde Brandi, dalla passione per Francesco alle piccole gelosie

Nel corso dell’intervista per il settimanale Nuovo, Matilde Brandi sembra raggiante nel raccontare l’ardente sentimento che la lega a Francesco, conosciuto solo da qualche mese. “Gli piaccio così come sono, con i miei pregi e i miei difetti: lui è proprio l’uomo che cercavo“. Sulla convivenza con il manager foggiano ha invece spiegato: “Ancora non conviviamo: quando viene a trovarmi a Roma resta a casa mia, ma poi dorme nell’albergo dove va sempre per lavoro. Cosa ne pensano le mie figlie? Mi hanno vista felice e sono incuriosite: siccome ho sofferto tanto vogliono che sia contenta, ma non hanno ancora avuto modo di conoscerlo”.

Continua ad aggiungere dettagli, Matilde Brandi, rispetto ai primi passi di quello che sembra l’amore della sua vita: “Passione alle stelle? Assolutamente si, direi che è un punto di forza”. E sulla gelosia reciproca, l’attrice ha raccontato: “Francesco geloso per il mio lavoro? Un po’ e un po’: Comunque mi piace che abbia quel pizzico di gelosia, anche io lo sono molto”. Sul finire dell’intervista per il settimanale Nuovo, Matilde Brandi ha lasciato un piccolo spazio anche ai prossimi impegni professionali: “Il 2 febbraio debutterò a teatro con una commedia molto carina, Una come me, scritta da Mauro Graiani”.











