Matilde Brandi/ Giallo sul marito Marco Costantini “innamorarmi non è la mia priorità…” (GF Vip 5)

Matilde Brandi entrerà nella Casa del GF Vip 5 con un mistero molto particolare. Si parla del rapporto fra l’attrice e il marito Marco Costantini, soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa a Dipiù: “Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi, innamorarmi di nuovo non è la mia priorità”. Raggiunta da Fanpage, l’artista ha deciso però di non rivelare nulla di più e soprattutto di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Impossibile però che questa sua decisione venga rispettata dalla produzione: come non fare leva proprio sul gossip del momento e perchè lasciarsi sfuggire una cosa così importante, per poi fare marcia indietro? Matilde però potrebbe avere in mente un piano ben preciso: “Perchè dovrei fare delle dichiarazioni prima di entrare? Lo vedrete quando starò là. Ho detto che ci sono alti e bassi, non è un rapporto perfetto, sfido chiunque ad avere un rapporto da Mulino Bianco”. A quanto pare il marito non è d’accordo nemmeno sulla sua partecipazione al reality. Anzi, il motivo di tante liti all’interno della coppia sarebbe da ricondurre proprio alla loro differente visione di vita.

MATILDE BRANDI CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Matilde Brandi ha avuto modo di riflettere a lungo sul suo passato, su tutte quelle scelte che l’hanno in qualche modo bloccata negli anni passati. “Per un periodo ho pensato che la colpa fosse sempre degli addetti ai lavori”, ha confessato al settimanale Chi, “poi, andando avanti, ho capito che anche io avevo le mie responsabilità”. Per amore delle due figlie si è ritrovata spesso a fare delle rinunce, anche se in famiglia aveva chi si sarebbe occupato di entrambe. Due nonne, un papà e una tata, “Ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro”. Se potesse ritornare indietro rifarebbe tutto, anche se in modo diversa, forte di quella certezza che lega la nascita di un figlio a numerosi sacrifici da parte dei genitori. Adesso le due ragazzine hanno 14 anni e Matilde è felice di vederle spensierati e gioiose. “Non sono una madre perfetta e non vorrei nemmeno esserlo”, dice invece di se stessa, “ma ho fatto del mio meglio per trasferire loro gli insegnamenti e i valori che mi hanno lasciato i miei genitori”. Solo un rimpianto nella vita della Brandi: aver messo sempre al primo posto il cuore e averne pagato lo scotto. “C’è chi dice che sbagliando s’impara”, sottolinea, “e io, alla tenera età di 51 anni, non ho ancora imparato la lezione”.



