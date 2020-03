Mattarella attacca l’Europa “non ostacoli ma aiuti”/ Ue verso stop Patto Stabilità

E dopo un lungo silenzio durato giorni, da quel messaggio alla nazione lanciato il 5 marzo scorso, torna a parlare Sergio Mattarella e lo fa con parole durissime contro l’Unione Europea nel pieno dell’emergenza coronavirus: nella giornata in cui la Bce ha deluso con interventi giudicati troppo “light” per contrastare la batosta economica che saranno gli effetti del Covid-19 e con la costante mancanza di interventi al momento diretti dall’Unione Europea (al di là delle belle parole dette ieri da Ursula Von der Leyen al popolo italiano), il Quirinale si fa sentire con un’inusuale nota apparsa in serata sugli account social. «L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione», scrive di suo pugno il Presidente della Repubblica unendosi al coro di critiche alzato tanto dal Governo quanto dalle opposizioni.

DURA NOTA MATTARELLA CONTRO L’EUROPA: MA SI APRE UNO SPIRAGLIO

È una nota durissima, insolita e tutt’altro che “retorica” che sottolinea come l’Italia in primo luogo sia in grande sofferenza purtroppo; in secundis, l’Ue finora è rimasta a guardare l’emergenza e non sembra al momento intervenire con fermezza per provare a creare una strategia comunitaria per un virus come il Covid-19 che prima o poi investirà l’intero Continente (se non l’ha già fatto, come si evince dai dati choc in Germania, Francia e Spagna). Questa sera Macron alla nazione ha fatto un richiamo simile, con toni più soft, all’intervento di Bruxelles ma stavolta Mattarella è andato ben oltre il normale rapporto di ottimo rispetto tra Roma e la Commissione Europea. La borsa di Milano ha chiuso con il meno 16,92%, il peggior risultato della sua storia mentre lo spread tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco ha toccato 262 punti: un disastro di dimensioni incalcolabili dopo le ultime misure restrittive applicate dal Governo per fronteggiare il coroanvirus. In serata si intravede una prima “risposta” concreta da parte della Commissione Europea dopo la paura di “contagio economico” che segue il rischio sanitario «sarebbe pronta a utilizzare la clausola anticrisi 1466/97 sulla sorveglianza dei bilanci che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso di grave contrazione dell’economia», riporta l’Ansa. La Fed americana ha annunciato una ulteriore iniezione di liquidità fa 1500 miliardi nei prossimi giorni, mentre la Bce a guida Lagarde non solo non ha abbassato i tassi ma ha confermato aiuti di fatto “solo” alle banche. I rischi di default globale non sono scenari apocalittici ma purtroppo elementi reali se non si interviene con rapidissima fermezza: all’Italia e non solo non sono piaciute per nulla le parole riferite oggi in conferenza stampa dalla n.1 Bce Christine Lagarde che ha di fatto invitato i governi «a spendere di più, non siamo qui per abbassare gli spread». Non solo, la Bce ha auspicato di non essere nell’ottica di un secondo ”whatever it may take”, l’ormai famosissima frase dell’ex presidente ‘Eurotower Mario Draghi quando tentò con ottimi risultati di fronteggiare la crisi del debito nel 2008.





© RIPRODUZIONE RISERVATA