Mattarella, video esultanza fa impazzire social/ E Fedez lo accosta a Chiara Ferragni

Gli azzurri protagonisti in campo, Mattarella sugli spalti. Non sono passate inosservate le esultanze del Presidente della Repubblica, da quella dopo il gol di Bonucci a quella per la vittoria ai calci di rigore. «Gol» urla composto il Capo dello Stato quando il difensore dell’Italia ha pareggiato con l’Inghilterra nella finale degli Europei 2020. Ha portato le braccia in alto, senza perdere compostezza, lasciandosi andare ad un sorriso che ha trovato posto su un volto che prima era serio. Ma serio è tornato subito dopo, come se nulla fosse accaduto. Al suo fianco invece il presidente della Figc, Gravina, esulta in maniera più rumorosa.

Una gioia che ha ricordato l’esultanza di Sandro Pertini a Madrid nella notte della finale del Mondiale del 1982. I tifosi italiani si sono uniti attorno a quell’esultanza sui social, rendendola di fatto virale. Più festosa è stata invece l’esultanza dopo i rigori.

MATTARELLA ESULTA, L’IRONIA DI FEDEZ

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha poi commentato a caldo a Wembley la vittoria della Nazionale italiana ai campionati Europei di calcio 2020. «Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori: hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport». Tantissimi i commenti sui social dedicati proprio al Capo dello Stato. «Che signore, che stile!», «Mattarella, ti si vuole bene», «Sembra un hooligan in giacca e cravatta» e «Mattarella esulta come Pertini» sono solo alcuni dei tantissimi tweet. Anche Fedez ha scherzato: ha preso una foto del Capo dello Stato con il telefono e l’ha affiancata a quella della moglie, la nota influenze Chiara Ferragni, impegnata in una chiamata. «Mattarella attiviamo il piano», scrive il rapper ironico. Anche nella finale degli Europei 2020 si conferma il grande amore dell’Italia per il suo Presidente della Repubblica.

