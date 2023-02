Matteo Berrettini e Melissa Satta: fidanzati, è ufficiali!/ “Gli ha già presentato il figlio Maddox e..”

MATTEO BERRETTINI E IL FLIRT CON MELISSA SATTA

Cosa sappiamo del flirt tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, uno degli argomenti di gossip più di tendenza degli ultimi giorni? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo”, la 37enne showgirl e conduttrice di origini americane sarà ancora ospite nel salotto di Silvia Toffanin ma in questa circostanza, e per la prima volta, in compagnia di Maddox, il figlio avuto in passato durante la relazione con Kevin-Prince Boateng e nato nel 2014 in Germania. Tuttavia oggi, dopo aver chiuso definitivamente con il calciatore ghanese, la Satta è uscita allo scoperto con il 26enne tennista romano e per quella che si annuncia come una delle coppie più in vista della prossima estate.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono fidanzati? Dopo lo scoop del magazine ‘Chi’ che aveva pubblicato a sorpresa le foto dei due insieme, scatenando le reazioni sui social e lasciando intendere che tra di loro vi fosse già del tenero, negli ultimi giorni sono arrivate ancora altre conferme sul fatto che la showgirl e il tennista di punta del movimento azzurro siano a tutti gli effetti una coppia: dopo essere stati paparazzati a fine gennaio all’uscita da Domus, dove erano stati a cena, e un dopocena all’Armani Privè, la neo coppia si era recata a casa della Satta dove poi avevano trascorso la notte. Successivamente era arrivato, lo scorso 7 febbraio, il compleanno della showgirl che aveva spento trentasette candeline e in alcune Storie sul proprio profilo Instagram mostrava di aver trascorso la ricorrenza in compagnia delle sue amiche di sempre e pure del 26enne romano. Ad ogni modo, dopo la festa i due avrebbero cercato di sviare l’attenzione di stampa e curiosi con un furgone posteggiato all’uscita del locale dove si era svolto il party.

SATTA-BERRETTINI, TRA BACI ED EFFUSIONI: “NON SOLO UN’AVVENTURA MA…”

Insomma, anche se la prima uscita ufficiale c’è stata -ma senza che i diretti interessati la pubblicizzassero troppo- e da questi segnali pare che Melissa Satta e Berrettini non vogliano mostrarsi in pubblico, si può dire che in qualche modo la relazione sia stata ufficializzata in maniera indiretta attraverso i social. Non solo: fonti non ancora confermata, ma riportate da diversi siti di gossip, suggeriscono che i due abbiano già fatto alcune presentazioni in famiglia (Maddox da una parte e il fratello Jacopo dall’altra), cosa che indica come la loro relazione possa essere iniziata già qualche tempo fa e sia stata mantenuta, per quanto possibile, lontana da riflettori e occhi indiscreti. Come riporta ancora il settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che la Satta abbia presentato Matteo anche al figlio Maddox: alcune foto dell’ultimo weekend trascorso insieme non mentono e testimoniano di quello che è un passo importante.

Nelle foto apparse su ‘Chi’, infatti, si vede infatti la Satta assieme al figlio di otto anni e a Berrettini presso il Crazy Pizza, locale di Flavio Briatore: “Il fatto che la coppia abbia deciso di fare questo passo segna un’ulteriore accelerazione nella storia d’amore. Nessun flirt passeggero, al contrario: Melissa e Matteo stanno costruendo le basi di un rapporto che vuole durare” è l’opinione del magazine che poi racconta pure quanto avvenuto lo scorso sabato sera in zona Navigli con Matteo Berrettini, in compagnia del fratello Jacopo, che vanno a cena assieme con la Satta prima che la coppia si diriga da sola verso casa di lei. Insomma i due non fanno più nulla per nascondersi (lo dimostrano le foto al Forum di Assago e poi al recente derby di Milano) ma, allo stesso tempo, stanno evitando di esporsi eccessivamente. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale, ammesso che baci, coccole e tenerezze in giro per Milano non lo siano già in epoca di dirette Instagram e Storie condivise con le proprie, nutrite, fan base…











