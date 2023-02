Matteo Berrettini e Melissa Satta sono in crisi?/ Un post sui social alimenta i rumors

Melissa Satta e Matteo Berrettini: l’amore appena nato è già al capolinea?

Il nome di Matteo Berrettini e Melissa Satta domina negli ultimi giorni tra le pagine della cronaca rosa: la neo coppia incuriosisce gli appassionati ma stando agli ultimi rumors qualcosa potrebbe già essersi guastato. L’esposizione social può spesso fare “danni” e l’ultimo post dell’ex velina non ha fatto altro che alimentare speculazioni e ipotesi in merito ad una possibile crisi con Matteo Berrettini.

MATTEO BERRETTINI E MELISSA SATTA FIDANZATI, UFFICIALE/ La battuta di Silvia Toffanin

Per l’appunto, l’aria tesa paventata nelle ultime ore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini per alcuni sarebbe confermata dalle parole utilizzate dall’ex velina attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. “Non le vuoi le persone di passaggio: vuoi chi resta“. Una frase che potrebbe sembrare semplice – tra l’altro citata dall’oroscopo giornaliero – ma che vista la fresca liason con il tennista potrebbe anche essere interpretata una frecciatina al diretto interessato in relazione al momento attuale. I fan si sono scatenati nei commenti e sulle varie pagine correlate; l’ipotesi della crisi è quella ad ora più accreditata.

Kevin-Prince Boateng e Maddox Prince, ex e figlio Melissa Satta/ "Le nostre colpe..."

Melissa Satta e Matteo Berrettini, ipotesi di crisi: dall’oroscopo alle dichiarazioni rilasciate a Verissimo

La presunta crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sarebbe dunque un fulmine a ciel sereno; i due hanno iniziato a relazionarsi pubblicamente solo da poche settimane, con diverse uscite pubbliche che hanno incuriosito le pagine di gossip. Eppure, nonostante l’amore sia agli albori l’ultima storia su Instagram dell’ex velina sembra quasi un’immagine perentoria di alcune incomprensioni di coppia già emerse. Ai dubbi sulla stabilità della liaison, si aggiungono le ultime dichiarazioni di Melissa Satta rilasciate a Verissimo proprio sull’argomento amore.

Melissa Satta festeggia il compleanno con Matteo Berrettini/ Lo scoop

“Non mi voglio neanche più augurare niente, perché poi le cose crollano. Quello che viene… Vorrei condividere con un’altra persona la mia vita però non deve essere neanche quel pallino da rincorrere per forza. Se verrà verrà, dovrà essere una cosa molto naturale”. Queste le parole di Melissa Satta a Verissimo; “condividere” e “vuoi chi resta”. Messe insieme le diverse sfumature delle dichiarazioni recenti, sembra esserci un preoccupante fil rouge che – seppur in chiave ipotetica – confermerebbe una crisi reale tra Melissa Satta e Matteo Berrettini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA