Matteo Diamante e Edoardo Donnamaria, progetto in vista/ Dopo il GF Vip…

Matteo Diamante e Edoardo Donnamaria: progetto di coppia in vista

Dopo poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, i concorrenti continuano a vedersi fuori dalla Casa, a dimostrazione che la loro amicizia non è stata un fuoco di paglia. Gli Spartani sono ancora a stretto contatto: tra cene e uscite pubbliche in compagnia, Oriana, Giaele, Micol, Tavassi e Alberto sono sempre più affiatati. Ma anche i Persiani non hanno alcuna intenzione di rinunciare al rapporto costruito nel corso del reality. E anche per Nikita, Antonella, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante sono state numerose le uscite in compagnia.

In particolare due di loro, Matteo e Edoardo, potrebbero presto dare vita ad un nuovo progetto lavorativo di coppia. A spifferarlo è lo stesso Diamante che, rispondendo ad alcune domande dei followers in un box aperto sulle Instagram stories, ha rivelato come i due siano al lavoro per un progetto che li vedrebbe impegnati.

Matteo Diamante: dal Grande Fratello Vip a un progetto in comune

Al momento i dettagli di questa sorpresa non sono stati rivelati. Ci ha pensato una follower di Matteo Diamante a chiedergli: “Il format che avete pensato con Edo, andrà qui su IG o ci riserverete qualche sorpresa?“. Tuttavia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preferito mantenere la sorpresa, senza aggiungere altro. La certezza è che con Edoardo Donnamaria qualcosa bolle in pentola: nelle stories successive, infatti, si vedono i due ex coinquilini di Cinecittà all’opera mentre, presumibilmente, stanno pianificando quanto hanno in mente.

Cresce dunque l’attesa per il nuovo progetto dei due amici che, dopo il reality, non si sono mai più persi di vista. Forti, soprattutto, del rapporto che hanno in comune con Antonella Fiordelisi. Diamante ha stretto con l’ex coinquilina un bel rapporto di amicizia, mentre è ormai arcinota la romantica storia d’amore tra Antonella e Donnamaria. Dopo essersi conosciuti ed innamorati nel corso della trasmissione, pur con numerosi alti e bassi, hanno portato avanti il loro rapporto. E oggi si rivelano più innamorati e affiatati che mai.













