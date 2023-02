Matteo Diamante e Nikita Pelizon, perché si sono lasciati?/ “Mette se stesso al primo posto, non voleva che…”

Nikita Pelizon e Matteo Diamante: perché è finita?

Con l’ingresso al Grande Fratello Vip di Matteo Diamante, dato ormai per certo secondo quanto riferito dallo stesso Alfonso Signorini nel corso dell’ultimo daytime, il clima nella Casa diventerà certo ancora più bollente. Il 33enne è infatti reduce da una relazione non sempre felice con Nikita Pelizon, conosciuta ai tempi dell’esperienza condivisa nel programma Ex on the beach.

Le ragioni alla base della rottura tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon non sono ancora tutt’oggi chiarissime; entrambi hanno sempre tergiversato sulla questione, in particolare la vippona. Più volte nel corso della sua esperienza al GF Vip è stata incalzata sulle ruggini con lo speaker ma, con evidente risentimento, ha sempre glissato. In rare occasione Nikita ha comunque lanciato qualche frecciatina, alludendo al difficile rapporto con Matteo Diamante: “Questa persona va messa nel passato e va lasciata lì. L’unica cosa che mi ha fatto di bello è che mi ha permesso di vivere la realtà in un altro modo. Già dalla sua foto di Instagram si capisce che mette se stesso al primo posto. Nell’altro reality la produzione voleva fare il gioco della bottiglia e lui è sbottato: in quell’occasione ha dato il peggio di se“.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante, i comportamenti del giovane come possibile causa della rottura

Dalle parole di Nikita Pelizon in riferimento al suo ex Matteo Diamante sembrerebbe che la rottura sia principalmente imputabile ai comportamenti del 33enne. Parlando con George Ciupilan, la concorrente del GF Vip ha infatti aggiunto ulteriori dettagli che lasciano poco spazio all’interpretazione: “Non voleva che uscissi o frequentassi i suoi amici o la gente della sua regione. Ma non darei nemmeno visibilità a questa persona… Ho chiuso con questa storia, è finita molto tempo fa: mi spiace solo che lui fa sempre le stesse scene“.

Sembra chiaro dunque che la relazione tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante, nata sotto la luce dei riflettori, sia finita proprio per alcuni comportamenti poco comprensibili da parte dell’ex volto di Uomini e Donne. D’altronde, la storia nata ad Ex on the beach è durata solo pochi mesi, prima che il ragazzo poi volgesse il proprio interesse proprio verso un’altra concorrente del reality. Dal suo punto di vista, il PR ha raramente espresso in maniera chiara i motivi della rottura, nonostante sui social abbia commentato in maniera piuttosto critica le vicende intorno a Nikita Pelizon in più occasioni.











