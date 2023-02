Matteo Diamante, il suo staff lo difende/ “Siamo disgustati, forme di istigazione…”

GF Vip, Matteo Diamante difeso dallo staff: il duro messaggio su Instagram

Permangono le tensioni tra Matteo Diamante e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo il duro scontro in puntata, condito dagli insulti di Diamante al coinquilino e dal conseguente rimprovero di Sonia Bruganelli, nelle ultime ore i due ragazzi sono arrivati nuovamente alla lite e di mezzo ci è finita pure Oriana Marzoli, scontratasi aspramente con Matteo. Un clima di tensione che ha portato lo staff di Diamante ad intervenire duramente sui social, con una polemica Instagram story condivisa sul profilo pubblico dell’ospite ad interim di Cinecittà.

Il messaggio, targato “staff”, è stato condiviso sul canale social di Matteo Diamante da parte di chi sta gestendo i suoi profili ufficiali in questo periodo di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Ed è un messaggio al veleno, indirizzato verso coloro che avrebbero preso di mira Diamante: “Siamo semplicemente DISGUSTATI da alcuni atteggiamenti nei confronti di Matteo! Queste forme di istigazione andrebbero punite esattamente come un’altra qualsiasi forma di violenza all’interno della casa del gfVip!”.

Matteo Diamante: i dissapori con Onestini e il riavvicinamento a Nikita Pelizon

L’ingresso di Matteo Diamante al Grande Fratello Vip 2022 è stato decisamente movimentato e, sebbene sia solo un ospite temporaneo al pari di Ivana Mrazova e Martina Nasoni, ha saputo creare sin da subito numerosissime dinamiche. Non solo ha espresso tutto il suo disprezzo verso Luca Onestini e il suo gruppo, spesso accusato di attaccare costantemente Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, ma ha anche ritrovato proprio l’ex fidanzata Nikita dopo una storia d’amore durata 7 anni e culminata con una dolorosa rottura.

I due si sono riconciliati e più volte si sono confrontati sul loro rapporto, con Matteo Diamante che ha palesato timori e preoccupazioni per un possibile nuovo innamoramento. “Ho sempre avuto paura di innamorarmi – ha di recente confidato il ragazzo ad alcuni coinquilini, in riferimento a Nikita – Vedo in lei la persona che mi ha insegnato ad amare. Ho paura a stare con lei. Se mi dovesse rimollare starei malissimo“.













