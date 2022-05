Matteo Farnea, chi è la scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne/ Veneziano e…

Chi è Matteo Farnea, la scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Veronica Rimondi, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 19 maggio, ha fatto la propria scelta concludendo il percorso nel programma di Maria De Filippi. Veronica ha scelto Matteo che l’aveva colpita sin dal primo sguardo e che era riuscito a conquistare immediatamente la sua fiducia organizzando delle esterne fiabesche e facendole recapitare anche fiori mentre era in esterna con altri ragazzi, ma chi è Matteo Farnea che, sin dalla prima puntata, con i suoi occhi, aveva conquistato anche Tina Cipollari che lo aveva definito “diverso da tutti gli altri” sottolineando la sua bellezza?

ANDREA O MATTEO, CHI È LA SCELTA DI VERONICA A UOMINI E DONNE?/ "Decisione scontata"

Matteo ha 25 anni, è di Venezia e da sette anni vive lontano dalla sua famiglia. Nel corso delle varie esterne con Veronica si è aperto raccontando anche i dettagli del suo rapporto con la tronista. Il corteggiatore ha mostrato un lato romantico e dolce alla tronista che ha apprezzato ogni suoi gesto.

Matteo Farnea e quella conoscenza in comune con Veronica Rimondi

Tra Matteo Farnea e Veronica Rimondi, sin dalla prima esterna, è nato un feeling speciale che è cresciuto puntata dopo puntata. L’unica incomprensione tra i due è arrivata durante la settimana in cui Veronica ha scelto di lasciare Matteo a casa mentre conosceva altri corteggiatori. Con una lettera, Matteo ha riconquistato la fiducia di Veronica che, alla fine, ha scelto di concludere con lui il suo percorso sul trono.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: Veronica Raimondi ha scelto!

Nel corso delle varie puntate di Uomini e Donne, inoltre, è saltato fuori anche un retroscena. Il corteggiatore e la tronista hanno ammesso di avere una conoscenza in comune puntualizzando, però, di non essere mai stati influenzati da questa amica in comune.

LEGGI ANCHE:

Lilli o Soraia, chi è la scelta di Luca a Uomini e Donne?/ Il web fa un pronostico e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA