Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 ottobre: colpo di fulmine tra Matteo e Noemi?

Uomini e Donne tornerà in onda martedì 12 ottobre per lasciare spazio ad Amici lunedì 11 ottobre. La prossima puntata sarà importante per capire non solo l’evoluzione delle conoscenze del trono over con le dame e i cavalieri che continuano a regalare colpi di scena, ma anche per il trono classico. Se Andrea Nicole è concentrata sulla conoscenza con Ciprian e Gabrio e Roberta Ilaria Giusti è molto presa da Luca pur dando spazio ai nuovi corteggiatori, Matteo Fioravanti è quello che si sta sbilanciando con le sue corteggiatrici.

L’incontro con Noemi ha lasciato il segno nel tronista. Dopo aver eliminato Maria, ha deciso di conoscere le altre ragazze. Se con Veronica si è sentito immediatamente a proprio agio e ha apprezzato la scelta della ragazza di farlo entrare subito nel suo mondo raccontandogli anche alcuni dettagli della sua vita, con Noemi pare sia scattata la scintilla.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti si sbilancia con Noemi

Colpo di fulmine nello studio di Uomini e Donne tra Matteo Fioravanti e Noemi? Il tronista si lascia andare e, ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi racconta le emozioni provate durante l’esterna con la corteggiatrice. “Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino”, ha ammesso il tronista.

“Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione. Non mi capitava da diverso tempi di vivere certe sensazioni, quindi sono curioso di approfondire”, ha concluso.



