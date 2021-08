Matteo Fioravanti, nuovo tronista Uomini e Donne/ Chi è? “Spero di trovare l’amore!”

A meno di un mese dall’esordio della nuova edizione di Uomini e Donne, scopriamo un nuovo tronista che prenderà parte al dating show di Maria De Filippi in onda nel pomeriggio di Canale 5. La sua presentazione ufficiale è arrivata oggi direttamente con un video pubblicato su Witty: lui si chiama Matteo Fioravanti, ha 24 anni e vive a Roma. La sua è una famiglia molto umili ma al tempo stesso basata su un forte amore. “Viviamo in una casa popolare, siamo 7 in tutto: mamma, papà e 5 figli, e in più Sydney la cagnolona”, ha svelato.

Matteo è il piccolo di casa e come raccontato nel video di presentazione, per i suoi genitori non è stato facile crescere una famiglia così numerosa. Tuttavia, ha raccontato, “anche se non avevamo scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla”. Il giovane ha spiegato di provare una forte stima nei confronti del padre, l’uomo di casa che anche nei momenti di maggiore difficoltà “con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche”.

Matteo Fioravanti, nuovo tronista di Uomini e Donne: qualcosa sulla sua vita

Per il nuovo tronista di Uomini e Donne, Matteo, la famiglia ha un ruolo predominante nella sua vita, tanto da ammettere: “Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia, sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi. Mamma è il mio punto debole”. In merito alla sua professione, sin da bambino ha giocato a calcio ma poi a causa del Covid e di alcuni infortuni è stato costretto a smettere. “Attualmente aiuto papà nelle sue attività gastronomiche e nel weekend consegno le pizze a domicilio”, ha svelato.

Come ragazzo si definisce una “testa calda” ma, ammette, lo è diventato crescendo. Oggi dice di non farsi mettere i piedi in faccia da nessuno. Tuttavia si descrive come un ragazzo “allegro e alla mano, non il classico bellone che passa il tempo a specchiarsi”. In amore dice di essersi innamorato una sola volta nella vita e di essere single da tre anni: “Mi manca avere una persona accanto”, ha però confidato. In vista della sua esperienza a Uomini e Donne però, Matteo Fioravanti ha voluto farsi un augurio: “Mi auguro di trovare l’amore, quella persona che mi faccia dire ‘ne è valsa la pena’, che mi faccia svegliare la mattina pensando a lei e che mi manca quando non c’è”.



