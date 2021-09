Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ Scintille con Joele? Una corteggiatrice…

Nuove esterne per Matteo Fioravanti. Il tronista, nella scorsa puntata, è uscito con Maria, una ragazza dal carattere deciso che ha deciso di continuare a conoscere. Tuttavia, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Matteo proverà a conoscere altre corteggiatrici. Tra le varie ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio decidendo, poi, di restare in trasmissione per conoscere meglio sia lui che Joele Milan, ci sarà una ragazza che conquisterà le attenzioni di entrambi i tronisti.

Tra Joele e Matteo, dunque, scoppierà già la rivalità? Finora, il trono classico non è ancora entrato nel vivo e tutti i tronisti sembrano molto affiatati tra di loro. Tuttavia, Matteo e Joele, con due caratteri molto diversi, potrebbero infiammare lo studio per l’interesse comune nei confronti di una corteggiatrice.

Matteo Fioravanti lascia Maria a casa?

L’esterna che Matteo ha fatto con Maria ha scatenato le prime polemiche sul web. In particolare, il pubblico del dating show di canale 5 ha puntato il dito contro l’atteggiamento della corteggiatrice. Atteggiamento che ha fatto riflettere Matteo il quale, tuttavia, ha deciso comunque di continuare a conoscerla.

“Ieri sera era un’altra persona, altrimenti se avesse avuto questo atteggiamento l’esterna sarebbe finita dopo cinque minuti e neanche sarebbe andata in onda. Lei è spavalda ma perché deve ricoprire il suo carattere“, sono state le parole di Matteo. Nella puntata di oggi, Maria resterà in panchina? Lo scopriremo tra pochissimo.

