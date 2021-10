Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ Ultime esterne con Noemi prima della scelta?

Ultime esterne per Matteo Fioravanti prima della fatidica scelta? Dopo l’uscita di scena di Joele Milan, sul trono di Uomini e Donne sono rimaste Andrea Nicole, reduce da un bacio con Ciprian, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Il tronista che sta provando ad innamorarsi, si è concentrato sulla conoscenza con Veronica e Noemi. Tra le due, fisicamente, l’ha colpito molto Noemi che, nella scorsa puntata, si è lasciata andare alle lacrime non riuscendo ad aprirsi totalmente come, invece, ha fatto Veronica raccontandogli i dettagli della sua vita.

Tuttavia, proprio Noemi, è riuscita a conquistare il cuore del tronista come rivelano le anticipazioni delle prossime puntate e, nel corso dell’appuntamento odierno, Matteo dovrebbe sedersi al centro dello studio per rivevere la nuova esterna fatta proprio con Noemi.

Matteo Fioravanti, nuova esterna con Noemi a Uomini e donne

Della conoscenza con Matteo, Noemi ha parlato in un’esterna rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Sin dal primo momento che l’ho visto è scattata la scintilla. È bastato uno sguardo per far nascere in me un interesse particolare che oggi mi spinge a voler continuare questa conoscenza”, ha spiegato la corteggiatrice.

“Dentro di me c’è un grande caos: rabbia, paura, felicità. Sono contenta di aver incontrato una persona come lui e ripongo grandi speranze nel fatto che questa conoscenza possa andare avanti e trasformarsi in qualcosa di sempre più profondo”, ha aggiunto non nascondendo la paura per un’eventuale delusione che, invece, non è arrivata.

