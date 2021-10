Matteo Giunta/ Allenatore e compagno Federica Pellegrini: dal gossip alle nozze?

Se la gag ai danni di Federica Pellegrini in onda oggi a Scherzi a parte è riuscita molto del merito va anche a Matteo Giunta. L’allenatore e fidanzato della “Divina” si è infatti prestato a fare la parte del complice, facendo cadere nella trappola la sua allieva e compagna di vita. Eppure è soltanto da poco che si può parlare di Federica Pellegrini e Matteo Giunta come di una coppia anche fuori dalla vasca. I due sono usciti definitivamente allo scoperto, dopo che per anni erano circolate voci sulla loro unione ma senza conferme, alla fine delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Di fatto Federica e il suo allenatore hanno deciso di tenere in stand-by l’inevitabile gossip. Solo una volta archiviato il capitolo più importante della carriera sportiva della Pellegrini è arrivato l’annuncio che i fan sospettavano da tempo: “È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro“, ha detto la Divina parlando del suo Matteo.

MATTEO GIUNTA, ALLENATORE E COMPAGNO DI FEDERICA PELLEGRINI

Giunta, carattere schivo, ha fatto per una volta un’eccezione alla regola intervenendo sui social: “È tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella“. Il giusto omaggio alla storia di una campionessa che ha scritto pagine indelebili del nuoto ma in generale dello sport italiano e mondiale. Matteo Giunta c’ha messo del suo a rendere più longevo il talento di Fede, presa sotto la sua ala protettiva dopo la fine del rapporto professionale tra la divina e il carismatico allenatore francese Philippe Lucas, di cui Giunta era vice. Allenamenti personalizzati uniti alla capacità di entrare nella testa dell’atleta, hanno fatto di Matteo Giunta un allenatore decisivo per la Pellegrini, così come ad inizio carriera lo era stato il compianto Alberto Castagnetti.

Ad alimentare il gossip, negli anni, non solo l’alone mediatico che da sempre circonda Federica Pellegrini, ma anche il fatto che Matteo Giunta fosse il cugino di Filippo Magnini, con cui la Divina aveva una relazione. I due ruppero i rapporti per la Pellegrini, ma quei gossip sono un lontano ricordo. L’amore tra Fede e Matteo ha sconfitto lo scetticismo di tanti. L’unico tradimento da raccontare? Quello innocuo compiuto da Giunta per favorire Scherzi a parte. Manca solo il matrimonio: quando avverrà l’ultimo “tuffo”?



