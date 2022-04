Matteo Giunta, chi è?/ Compagno e futuro marito Federica Pellegrini: “Io fortunato perché…”

Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio e nel salotto tv di Silvia Toffanin farà parte del ricco parterre di ospiti anche Matteo Giunta, l’uomo che da tempo fa stabilmente coppia fissa con Federica Pellegrini e che, salvo sorprese clamorose, diverrà anche il suo futuro marito. Dopo un periodo lontani dai riflettori, oramai i due hanno deciso di uscire allo scoperto e, complice il ritiro dall’attività agonistica della “Divina”, di recente hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia sul piccolo schermo proprio al rotocalco rosa in onda su Canale 5.

Ma chi è il nuovo compagno della 33enne ex nuotatrice che ha fatto breccia nel suo cuore dopo le relazioni avute con Luca Marini tra il 2008 2 il 2011 e successivamente Filippo Magnini, suo fidanzato per sei anni almeno fino al 2017? In attesa di scoprire cosa racconteranno i diretti interessati in merito alla proposta di matrimonio che Giunta ha fatto tempo fa alla sua Fede, ripercorriamo la sua carriera: nato a Pesaro il 7 maggio del 1982, Matteo ha un passato in vasca come la sua futura moglie ed è anche cugino di Filippo Magnino, ex compagno di cui abbiamo parlato sopra. La svolta, dal punto di vista professionale e sentimentale, è arrivata nel 2013 quando la Pellegrini l’aveva scelto come suo coach personale.

MATTEO GIUNTA, CHI E’ IL PROMESSO SPOSO DI FEDERICA PELLEGRINI?

Nonostante i rumors e i pettegolezzi sul loro conto, l’ufficializzazione della loro relazione -oramai per molti una sorta di segreto di Pucinella- è arrivata al termine delle Olimpiadi tenutesi a Tokyo nel 2021; tuttavia la loro prima uscita… semi ufficiale era arrivata circa due anni fa, in occasione di una serata di Gala in quel di Roma e che aveva letteralmente mandato in tilt i paparazzi capitolini. Sono un “ragazzo fortunato” ha subito fatto sapere Matteo Giunta, attraverso i social, parlando del sì ricevuto da Federica alla sua proposta, con tanto di anello bene in vista.

E cosa ne pensa l’ex nuotatrice veneta che, in quel della kermesse giapponese, aveva finalmente ammesso che Matteo era “l’amore di una vita”? A detta della Pellegrini, Giunta non è stato per lei solo un grandissimo allenatore ma anche “un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro”, aggiungendo durante una intervista concessa al Tg1 che è stato difficile tenere i due ruoli del compagno separati durante tutto il periodo precedente e spiegando come la presenza dell’uomo sia stata davvero fondamentale non solo per il suo percorso sportivo ma anche quello umano.











