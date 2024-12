Matteo Pandini, chi è il compagno di Elenoire Casalegno: “Scoppiato l’amore“

Elenoire Casalegno ha un nuovo compagno che risponde al nome di Matteo Pandini. La conduttrice, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, sembra aver ritrovato la serenità al fianco di colui che si presenta a tutti gli effetti come il suo nuovo amore, dopo numerose relazioni naufragate. In un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha raccontato: “Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione”.

Chi è Elenoire Casalegno/ "Sono orgogliosa perché ho sofferto tanto per venir fuori per quello che sono"

Tutto è iniziato quasi per caso: “Ero felicemente single, non volevo assolutamente incontrare qualcuno. Abbiamo iniziato scambiandoci messaggi sul calcio, la nostra passione, e poi è scoppiato l’amore”. Sebbene la conduttrice non sia entrata nei dettagli, ci ha pensato Monica Setta a svelare nuove informazioni: “Si chiama Matteo, è un amico ed è un giornalista”. A completare l’identikit del misterioso uomo ci ha pensato infine Dagospia: secondo il portale, si tratterebbe di Matteo Pandini, portavoce e capo ufficio stampa del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

Matteo, compagno Elenoire Casalegno/ La conduttrice: "la nostra passione è il calcio e poi..."

Elenoire Casalegno, l’ex compagno DJ Ringo e l’ex marito Sebastiano Lombardi

Matteo Pandini è dunque il nuovo compagno di Elenoire Casalegno, ma prima di lui la conduttrice ha vissuto altre due importanti storie d’amore. La prima è quella con DJ Ringo, storico conduttore di RTL 102.5 e Radio 105 nonché direttore artistico di Virgin Radio Italia: dal loro amore è nata nel 1999 la figlia Swami Anaclerio, per poi separarsi pochi anni dopo. “Abbiamo un ottimo rapporto. Non siamo mai andati da un avvocato. Ci siamo separati, seppur non fossimo sposati, nella serenità più totale e così abbiamo gestito nostra figlia“, ha raccontato la showgirl in un’intervista a Verissimo nel maggio 2023.

Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenorie Casalegno/ La conduttrice: "mi ha salvato la vita"

Successivamente Elenoire Casalegno si è fidanzata con Sebastiano Lombardi, dirigente d’azienda nonché direttore di Rete4: la coppia si è sposata nel 2014 per poi divorziare 3 anni dopo. “Mi sono sposata per la prima volta a 38 anni per amore“, aveva raccontato la conduttrice a Verissimo in una vecchia intervista. “Non credo sia stato un errore…. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti: i nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”.