Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi 19 febbraio: la scelta di Sophie Codegoni

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 febbraio

L’attesa è finita. Oggi, venerdì 19 febbraio, nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, sarà trasmessa la scelta di Sophie Codegoni. La giovane tronista ha cominciato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi lo scorso settembre insieme a Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Se quest’ultimo ha abbandonato il trono non sentendosi a proprio agio sul trono, Davide ha scelto Chiara Rabbi con cui è felicemente fidanzato. Oggi, invece, sarà il momento di Sophie Codegoni. Bellissima, determinata, sicura di sé, ma anche fragile, la tronista ha conquistato, puntata dopo puntata, il cuore di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche quello del pubblico che è pronto ad emozionarsi di fronte al suo finale. Protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne, insieme, a Sophie Codegoni, saranno i corteggiatori Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.

La scelta di Sophie Codegoni tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura

Per Sophie Codegoni non è stato facile riuscire a legarsi ai suoi corteggiatori. L’inizio del suo trono, infatti, è stato particolarmente complicato per Sophie che, in una delle primissime puntate, aveva ammesso di non riuscire a lasciarsi andare. Dopo aver eliminato diversi corteggiatori, poi, alla sua corte sono arrivati prima Matteo Ranieri e poi Giorgio Di Bonaventura. Due ragazzi molto diversi tra loro che, tuttavia, sono riusciti a conquistare Sophie che, ad un certo punto del percorso, ha scelto di uscire solo con loro. Dopo averli conosciuti a fondo, aver trascorso diverso tempo con loro in esterna, dopo averli baciati e aver discusso con entrambi, Sophie ha annunciato di essere finalmente pronta per la scelta. La tronista si aspetta il sì sia da Matteo che da Giorgio per cominciate a porre le basi di una vera e propria storia d’amore. Dopo tanti mesi, dunque, il momento fatidico è arrivato.



