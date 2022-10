Gabriel Garko è fidanzato?/ Da Mattia Emme a Gaetano fino alla rivelazione: “Sono felice anche da solo”

Gabriel Garko è fidanzato? Da Mattia Emme all’avvistamento con Gaetano

Gabriel Garko ha un fidanzato? L’attore dopo il coming out ha acceso definitivamente i riflettori sulla sua vita privata. Negli ultimi anni si è spesso associato il suo nome a quello di altri uomini, come Mattia Emme. Una relazione ufficializzata proprio dall’attore che ha pubblicato sui social una foto in compagnia del suo fidanzato. Si è però parlato anche di un’altra storia d’amore che Gabriel avrebbe avuto con un certo Gaetano con cui è stato in passato paparazzato; storia però mai confermata. Ma come stanno oggi le cose? Gabriel è innamorato?

“Oggi sono comunque felice ma non sono accompagnato. – ha annunciato l’attore a Verissimo il mese scorso – Sono single e felice. La serenità è una delle cose più importanti e io l’ho trovata anche da solo e devo dire che quando capisci di stare bene anche da solo puoi iniziare anche qualcos’altro”. Ha poi aggiunto: “Ho avuto storie molto importanti, mi sono innamorato ma oggi, arrivato ad un certo punto, forse innamorati diventa più difficile, si perde quella facilità che c’è negli anni passati. Oggi quando cerchi una persona al tuo fianco la cerchi per motivi ben precisi. A me non interessa più soltanto il fattore estetico, perché sono importanti tante altre cose, e finché non trovo la persona giusta preferisco stare da solo”.

Il coming out di Gabriel Garko:”Sono gay da sempre”

Gabriel Garko ad oggi è single e ammette di stare bene così. Non è stato semplice però uscire allo scoperto e annunciare al mondo di essere gay. Anche se la voce circolava da sempre nell’ambiente, Garko ha deciso di dire la verità una volta entrato nella casa del Grande Fratello Vip per sostenere la ex ‘fidanzata’ Rosalinda Cannavò. Una confessione che in tanti si aspettavano da tempo che è stato il là per una serie di interviste in cui l’attore ha parlato apertamente della sua omosessualità.

“Sono gay da sempre. Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa ‘condanna’: quasi un ergastolo” – ha detto in lacrime nel salotto di Verissimo. Oggi Gabriel è felice e non nasconde di voler diventare padre: “da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.

