Mattia Rivetti, chi è il fidanzato di Melissa Satta/ L’imprenditore che ha rubato il cuore

Chi è Mattia Rivetti e il rapporto con Melissa Satta

Melissa Satta ha un nuovo amore, che porta il nome di Mattia Rivetti. Dopo la lunga e felice relazione con Kevin Prince-Boateng, la showgirl è tornata a sorridere al fianco di una nuova fiamma. L’ex velina di “Striscia la notizia” sembrerebbe aver iniziato a frequentare il nuovo fidanzato la scorsa estate, periodo in cui lo ha presentato ai suoi follower attraverso alcune storie su Instagram. La coppia era apparsa per la prima volta in pubblico, ufficializzando la relazione, a Saint Tropez, tramite una foto condivisa sempre attraverso il noto social network. Tra i due, si vociferava anche di un’imminente convivenza.

Mattia Rivetti è un imprenditore di trentaquattro anni, di cui non si sa molto. La sua sfera privata rimane un mistero, ma un elemento sulla sua genealogia è noto: è nipote di Carlo Rivetti, colui che nel 1993 ha rilevato la Sportswear Company Spa, azienda di abbigliamento sportivo. Recentemente, la società si è distinta per gli ottimi risultati ottenuti: ha ceduto il 70% del marchio Stone Island, di sua proprietà, a Moncler per un valore di quasi 750 milioni di euro. Al momento, la famiglia Rivetti detiene oltre dieci milioni di azioni Moncler, per un valore del 3,92% del capitale.

La coppia sembra dunque fare sul serio, e Melissa Satta parrebbe aver archiviato il matrimonio con Kevin Prince-Boateng. Dalla loro unione è nato nel 2014 un figlio, Maddox. L’ex velina e il calciatore, tuttavia, si erano conosciuti qualche anno prima, nel 2011, per poi convolare a nozze nel 2016. Dopo una breve rottura nei primi sei mesi del 2019, la coppia pareva essere tornata a sorridere. Il 2020, tuttavia, è stato difficile e, alla fine dell’annata che ha segnato l’inizio della pandemia, Melissa Satta e Kevin Prince-Boateng hanno consensualmente deciso di separarsi.

L’annuncio era stato dato attraverso i social tramite il seguente messaggio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello…Maddox”. I due, nonostante il divorzio, rimangono ancora uniti per il bene del loro piccolo figlio.



